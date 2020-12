Rizzo descarta que los Nacionales se interesen en Bryant

El antesalista de los Cachorros de Chicago, Kris Bryant. EFE/EPA/TANNEN MAURY/Archivo

Chicago (EE.UU.), 15 dic (EFE).- Mike Rizzo, gerente general de los Nacionales de Washington, descartó que el equipo tratará de adquirir al antesalista de los Cachorros de Chicago, Kris Bryant.

"No hemos tenido una conversación seria sobre Kris Bryant en, probablemente, dos años", dijo Rizzo en una llamada de Zoom con periodistas el martes.

Las declaraciones de Rizzo se dieron después de que su piloto Dave Martínez, dijera que la estrella de los Cachorros "surgió" en las conversaciones de los Nacionales.

Rizzo agregó que Bryant "No era un gran tipo en nuestro radar el año pasado o este año. Es un gran jugador, pero en este momento, en donde estamos, en lo que tenemos en nuestro sistema de granjas y hacia dónde vamos, creemos que podemos asignar nuestros dólares y capital potencial de otra manera".

Dijo que su prioridad esta temporada baja es un bate para el medio de la alineación, ya que el equipo ha estado "orientado al pitcheo" en los últimos años.

Perdieron a la estrella Anthony Rendón en la agencia libre antes de la temporada pasada, por lo que surgieron las especulaciones sobre Bryant.

Martínez entrenó a Bryant en Chicago antes de convertirse en piloto de los Nacionales.

"Muy buen jugador", dijo Martínez y agregó que "Me gusta mucho. Para mí, ahora mismo, desafortunadamente es un Cachorro. Su nombre definitivamente surge en las conversaciones. Es un jugador increíble. Definitivamente es un jugador de primer nivel en esta liga".

Bryant está en su último año de arbitraje antes de convertirse en agente libre después de la próxima temporada y ha habido poco o ningún progreso en una extensión con los Cachorros y su nombre ha estado en el mercado de cambios durante más de un año.

"Nunca es bueno tener un año de un jugador realmente bueno, es mejor tres o cuatro prospectos para el futuro", dijo Rizzo.