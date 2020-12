Rey Felipe.- El Rey destaca que el éxito de novelas y series sobre ETA muestran el interés por el "verdadero relato de injusticia"

16/12/2020 El Rey Felipe acompañado por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en los Premios Fundación Víctimas del Terrorismo ESPAÑA EUROPA MADRID POLÍTICA FUNDACIÓN VÍCTIMAS DEL TERRORISMO



MADRID, 16 (EUROPA PRESS)



El Rey Felipe VI ha destacado este miércoles que el "gran éxito" en 2020 de las novelas, documentales y series de televisión sobre el pasado terrorista de ETA muestran "el interés de los españoles por conocer el verdadero relato de la injusticia que han padecido tantas personas", y esto a pese al "desconocimiento" que tienen los jóvenes del pasado de la banda terrorista, según han mostrado algunas encuestas recientes.



Don Felipe ha hecho esta reflexión al presidir la entrega de Premios de la Fundación Víctimas del Terrorismo, que ha reconocido con el Premio Fernando Delgado de Periodismo a Javier Marrodán, "periodista comprometido ya desde los años de la universidad con las víctimas del terrorismo", destacando su proyecto 'Relatos de Plomo'.



En esta obra, ha señalado el Rey, la historia del terrorismo se presenta a través de la voz de los familiares de los asesinados, de los padres, esposas, hijos o hermanos. "De este modo, ha transmitido de una forma aún más evidente el desamparo en que quedaron, los problemas que tuvieron para afrontar la vida con ese vacío tan grande que provoca la desaparición del ser querido de una manera tan execrable e injusta", ha dicho.



También ha mencionado el libro 'Heridos y olvidados' o que en 2014 formó parte de la Comisión de Expertos que elaboró el proyecto para la constitución del Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo, "actividad que, junto a su encomiable labor docente en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra, es garantía de rigor en la investigación del fenómeno terrorista y la memoria de las víctimas".



IÑAKI ARTETA, "UN PIONERO"



El Premio en Defensa de los Derechos Humanos Adolfo Suárez 2020 lo ha obtenido el director y guionista Iñaki Arteta, de quien Felipe VI ha señalado que lleva más de dos décadas apoyando de forma "constante y generosamente" al colectivo de víctimas del terrorismo. "Fue pionero en poner nombre y rostro a las víctimas y hacerlas protagonistas de sus largometrajes, en un tiempo en que, en algunos contextos, no era siempre fácil posicionarse a su lado para darles la visibilidad que otros les negaban", ha recordado.



De su recién estrenado documental 'Bajo el silencio', el monarca ha dicho que es "un eslabón más de su dilatada trayectoria como director comprometido con las víctimas del terrorismo", motivo por el que le ha felicitado al recibir el Premio en Defensa de los Derechos Humanos que lleva "el buen nombre" de Adolfo Suárez, y que el propio Felipe VI recibió en 2018.



"Es para mí un recuerdo indeleble de la deuda profunda de dignidad y de homenaje que nuestra democracia tiene contraída para siempre con todas las Víctimas del Terrorismo", ha señalado en su discurso.



EDUCAR EN CONVIVENCIA



Los Premios Escolares Ana María Vidal Abarca, 'Una Ciudad sin violencia', reconocen este año 2020 a todas las víctimas del terrorismo que altruistamente participan en el proyecto "Educar para la Convivencia". "Con vuestro testimonio y ejemplo", ha dicho el Rey, "lleváis a las aulas el verdadero relato sobre las víctimas para evitar con la máxima dignidad que cabe, ese desconocimiento que las encuestas han revelado entre nuestros jóvenes".



"Vuestra voz es un elemento clave para subrayar la sustancial ilegitimidad del terrorismo allí donde esta tarea es más necesaria, en las aulas, para que las nuevas generaciones de españoles no desconozcan ni olviden lo ocurrido y el dolor tan injustamente causado a tantas víctimas inocentes", ha comentado el Rey.



Según Felipe VI, "no hay mejor defensa de la libertad y la convivencia" que el ejemplo en los centros educativos para "preservar nuestra democracia y el Estado de Derecho, que con tanto esfuerzo hemos construido entre todos".



Tras expresar el compromiso de la Corona con las víctimas, el Rey ha expresado unas palabras de recuerdo dedicadas al comandante Juan José Aliste, que falleció el pasado mes de junio y que en 1995 fue víctima de "un terrible atentado de ETA, quedando gravemente herido".



"Las lesiones permanentes le obligaron a vivir sentado en una silla de ruedas, pero no fueron obstáculo para participar con gran entusiasmo en este afán de llevar el testimonio de las víctimas a las aulas y a la memoria de todos los españoles", ha señalado Felipe VI.