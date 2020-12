Regiones bolivianas asumen medidas ante la escalada de casos de la covid-19

Personas caminan por las calles de La Paz (Bolivia). EFE/Joédson Alves/Archivo

La Paz, 16 dic (EFE).- Las regiones bolivianas de La Paz, donde se encuentra la sede de Gobierno, y Santa Cruz, la mayor del país y la más poblada, han comenzado a asumir medidas como bloqueos epidemiológicos y el control del uso de la mascarilla para frenar un rebrote de casos de la covid-19.

En La Paz, la capital de la región homónima, el municipio decidió realizar un "bloqueo epidemiológico" en la zona residencial de Miraflores ante la detección de un "brote que se está propagando" de covid-19, anunció este miércoles el alcalde, Luis Revilla.

Este bloqueo, que se realizará en un perímetro específico, iniciará este viernes y se extenderá por siete días en los que se desarrollarán acciones para controlar la propagación del virus como la desinfección de sitios comerciales y un control riguroso del uso de mascarillas en el transporte público y en lugares cerrados.

También controlarán que los restaurantes, bancos, templos y escenarios deportivos cumplan con el aforo permitido de hasta el 25 por ciento de capacidad y que se cumpla con el distanciamiento físico y la desinfección.

Los lugares que no cumplan con estas disposiciones pueden ser cerrados temporal o definitivamente, advirtió Revilla.

El director del Servicio Departamental de Salud (Sedes) de La Paz, Ramiro Narvaez, indicó que los centros de entretenimiento nocturno deben estar cerrados en este barrio y que en cinco días realizarán un "control estricto del rebrote" para definir si se tomará otro tipo de medidas.

Por otra parte, el director del Sedes de Santa Cruz, Marcelo Ríos, recalcó que esa región está "oficialmente" en un rebrote y que la población debe entender la "magnitud del problema" para evitar que el contagio se acelere.

"Evidentemente nos hace pensar que la situación se va a poner muy catastrófica y lamentable al inicio del próximo año", manifestó Ríos en una conferencia de prensa.

El director señaló que ahora se trabaja en "ralentizar" la velocidad del contagio y que si en 12 a 14 días no baja la "propagación del virus" se analizará la "probabilidad" de ingresar nuevamente a una "cuarentena".

El martes el Concejo Municipal de Santa Cruz estableció sanciones como el trabajo comunitario a quienes no utilicen mascarilla en lugares cerrados.

FÚTBOL SIN PÚBLICO

En la central Cochabamba, el director del Sedes, Yercin Mamani, anunció que se determinó suspender la presencia de público en los partidos de fútbol durante 15 días.

Esta determinación se dio tras realizar pruebas rápidas a los hinchas al ingreso de un partido en esa región que detectaron al menos ocho casos positivos.

El club cochabambino Municipal Vinto decidió jugar este miércoles frente a The Strongest de La Paz sin público y el Bolívar paceño también pidió que el clásico de este fin de semana contra el "Tigre" sea sin público para evitar contagios.

Bolivia reportó 371 contagios en un solo día, de los cuales 250 están en Santa Cruz, 64 en La Paz y 10 en Cochabamba, las principales regiones.

Los datos nacionales dan cuenta de 9.026 decesos y 147.716 casos acumulados desde marzo, cuando se registraron los primeros contagios en el país.

Entre julio y agosto, las infecciones diarias llegaron a superar las 2.000 por jornada con más de cien decesos.

UNA PLAN NACIONAL

El Gobierno nacional ha preparado un plan con nueve pilares que está siendo socializado con los Sedes y otros sectores antes de su puesta en marcha, anunció en la víspera la ministra de la Presidencia, María Nela Prada.

El plan, que se difundirá una vez que termine la fase de consenso, tendrá en cuenta aspectos como la prevención pero también la atención de otras enfermedades que fueron "descuidadas" este año ante la pandemia, como la tuberculosis, el VIH o el sarampión, apuntó.

Según Prada, si bien en Santa Cruz hay una escalada de casos que no se está viendo en otras regiones, aún no se puede hablar de una "segunda ola" en Bolivia.

La autoridad instó a que no se descuiden las medidas de bioseguridad como el uso de mascarilla, el lavado de manos, el uso de alcohol en gel y el distanciamiento físico.

El inicio de clases en la gestión 2021 también está sujeto a la evolución de los contagios, si bien la idea inicial del Ejecutivo es que haya clases semipresenciales a partir de febrero, explicó por su parte el ministro de Educación, Adrián Quelca.

La determinación sobre el retorno a clases se analizará este jueves y viernes en un encuentro con maestros, padres, asociaciones de colegios y universidades, entre otros.