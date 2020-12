R.Centroafricana.- Bozizé llama a la oposición a consensuar un candidato único frente a Touadéra en RCA

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)



El expresidente centroafricano François Bozizé ha aceptado finalmente la anulación de su candidatura por parte del Tribunal Constitucional y ha hecho un llamamiento a la oposición en República Centroafricana (RCA) a consensuar un candidato único que pueda desbancar al presidente, Faustin-Archange Touadéra, de las elecciones del próximo 27 de diciembre.



En un comunicado publicado este martes, Bozizé ha señalado que "se pliega sin reserva al veredicto del Tribunal Constitucional", que el pasado 3 de diciembre desestimó su candidatura y la de otros cuatro políticos, después de que en los últimos días hayan circulado rumores en el país de que estaría reuniendo a hombres armados para entrar en Bangui e incluso llevar a cabo un golpe de Estado.



Por otra parte, el expresidente ha propuesto a los integrantes de la coalición opositora COD-2020, de la que forma parte, que lleguen a un acuerdo para un "candidato de consenso", en lugar de los seis con los que concurren en la actualidad, y ha prometido que una vez acordado, él le dará su "apoyo político" además de poner a su servicio la "máquina electoral" de su partido, el Kwa Na Kwa (KNK), según informa la emisora RFI.



Aunque Bozizé no ha propuesto a ningún candidato en concreto, sí ha recomendado elegir a quien "disponga de la base electoral más amplia y de medios financieros", ya que es la única vía, según él, para evitar que Touadéra consiga un segundo mandato al frente del país y además lo haga en primera vuelta.



Según las fuentes consultadas por RFI, la propuesta de Bozizé, que ha traslado mediante un emisario enviado a Bangui desde su feudo en Bossangoa, donde permanece desde hace casi dos semanas, no ha recibido una calurosa acogida entre los integrantes de la COD-20.



Así, uno de sus miembros ha subrayado que la opción del candidato único ya fue abordada en la coalición y "la mayoría de los candidatos se opone", expresando sus dudas de volver a discutir este asunto ahora, a falta de dos semanas para las elecciones. Según esta fuente, Bozizé puede "apoyar a quien quiera pero no imponer a otros que no se presenten".



En total, hay 17 candidatos en liza para las presidenciales del 27 de diciembre, en las que los centroafricanos también tendrán que elegir al Parlamento. Además de Touadéra, también concurren entre otros la presidenta durante la transición, Catherine Samba-Panza, así como los antiguos primeros ministros Martin Ziguelé y Anicet-Georges Dologuélé, y los hijos de dos antiguos mandatarios --Sylvain Patassé, hijo de Ange Félix Patassé, y Jean-Serge Bokassa, hijo de Jean Bedel Bokassa--.