Previsiones Deportes AFP de las 21H00 GMT

- FÚTBOL

Copa Libertadores

Montevideo:

River con ventaja y Nacional por la epopeya en Copa Libertadores

El argentino River Plate, con buena renta lograda en la ida de cuartos de final, buscará firmar pasaje a semifinales de la Copa Libertadores al visitar el jueves al uruguayo Nacional, necesitado de ganar por amplio margen para revertir la serie.

(Fbl Libertadores 2020 Cuartos URU ARG NacionalURU River Presentación, 560 palabras - Ya transmitida)

FOTOS, INFOGRAFÍA

Santos, Brasil:

Comentario del partido entre Santos y Gremio, por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores.

(Fbl Libertadores 2020 Cuartos BRA Santos Gremio Nota, 500 palabras - Hacia las 00H30 GMT del jueves)

FOTOS

Buenos Aires:

Comentario del partido entre Racing Club y Boca Juniors, por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores.

(Fbl Libertadores 2020 Cuartos ARG Racing Boca Nota, 500 palabras - Hacia las 02H30 GMT del jueves)

FOTOS

Copa Sudamericana

Buenos Aires:

Independiente-Lanús a romper el cero en la Copa Sudamericana

Independiente y Lanús se cruzarán el jueves en un atractivo segundo duelo de excampeones argentinos de la Copa Sudamericana, por el pase a semifinales del certamen continental, tras igualar en cero en la ida.

(Fbl Sudamericana 2020 Cuartos ARG Independiente Lanús Presentación, 470 palabras - Ya transmitida)

FOTOS INFOGRAFÍA

Buenos Aires:

Comentario del partido entre Defensa y Justicia y Bahía, por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

(Fbl Sudamericana 2020 Cuartos ARG BRA Defensa Bahía Nota, 500 palabras - Hacia las 00H30 GMT del jueves)

FOTOS

Coquimbo, Chile:

Comentario del partido entre Coquimbo Unido y Junior, por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

(Fbl Sudamericana 2020 Cuartos CHI COL Coquimbo Junior Nota, 500 palabras - Hacia las 02H30 GMT del jueves)

FOTOS

Campeonatos europeos

Madrid:

Comentario del partido Barcelona - Real Sociedad de la liga española

(Fbl ESP Nota, 500 palabras - Hacia las 23H00 GMT)

Berlín:

Comentario de los partidos de la duodécima jornada de la liga alemana

(Fbl GER Nota, 500 palabras - Hacia las 23H00 GMT)

Londres:

Comentario de los partidos de la decimotercera jornada de la liga inglesa

(Fbl ENG Nota, 500 palabras - Hacia las 23H00 GMT)

Roma:

Comentario de los partidos de la duodécima jornada de la liga italiana

(Fbl GER Nota, 500 palabras - Hacia las 23H00 GMT)

París:

Comentario de los partidos de la decimoquinta jornada de la liga francesa

(Fbl FRA Nota, 500 palabras - Hacia las 23H00 GMT)

Premios The Best de la FIFA

Lausana, Suiza:

Lewandowski y Harder, favoritos al The Best del 2020

Ya distinguidos por la UEFA en octubre, Robert Lewandowski y Pernille Harder figuran como inhabituales favoritos para conquistar el jueves los premios FIFA 'The Best' al mejor jugador y jugadora del año, galardón supremo ante la ausencia en 2020 del Balón de Oro.

Por Coralie FEBVRE

(Fbl Premio FIFA Presentación, 620 palabras - Ya transmitida)

París:

Diez años de reinado casi ininterrumpido de Messi y Cristiano Ronaldo

El Premio FIFA The Best presenta una historia tortuosa en cuanto a su nomenclatura. Primeramente denominado Jugador FIFA del Año y durante un tiempo fusionado con el Balón de Oro, ha conocido un duopolio casi permanente durante diez años: sólo Luka Modric se hizo un hueco entre Leo Messi y Cristiano Ronaldo.

(Fbl Premio FIFA POR ARG Recuadro, 300 palabras - Ya transmitida)

París:

FIFA 'The Best': categorías, jurado, ceremonia y trofeos

A falta del Balón de Oro, que no se entregará este año debido al covid-19, el mundo del fútbol mirará el jueves hacia los trofeos FIFA 'The Best' (18H00 GMT), que deben recompensar a las estrellas del balón en 2020, en una gala por videoconferencia en Zúrich (Suiza).

(Fbl Premio FIFA Recuadro, 420 palabras - Ya transmitida)

psr/iga/ma