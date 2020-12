Pompeo se pone en cuarentena tras estar en contacto con infectado de covid-19

El secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo. EFE/EPA/IGOR KUPLJENIK/Archivo

Washington, 16 dic. (EFE).- El secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, se ha puesto en cuarentena tras haber estado en contacto con una persona que dio positivo en el test de covid-19, informó este miércoles un portavoz de la cartera de Exteriores estadounidense en un comunicado.

"Se ha identificado que el secretario Pompeo ha estado en contacto con alguien que dio positivo en las pruebas de covid. Por razones de privacidad no podemos identificar a ese individuo. El secretario se ha sometido a los tests y ha dado negativo", indicó la fuente en la nota.

Aun así, siguiendo las recomendaciones de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, siglas en inglés), Pompeo "estará en cuarentena".

El portavoz agregó que el equipo médico del Departamento de Estado sigue de cerca la condición del titular de Exteriores.

Según el diario The Washington Post, Pompeo y su esposa, Susan, organizaron el martes una fiesta en un espacio cerrado a la que estaban invitadas 900 personas, aunque solo se presentó "una pequeña fracción".

El periódico, que citó a dos funcionarios conocedores de ese evento, señaló que, pese a que su nombre estaba en la invitación y estaba programado que fuera a hablar, Pompeo canceló su discurso, que finalmente lo dio otra persona.

El evento estaba dedicado a los familiares de los diplomáticos destinados en lugares peligrosos, como Irak y Afganistán, que no pueden llevar consigo a sus parientes.

The Washington Post indicó que el Departamento de Estado no respondió a sus preguntas sobre el motivo de la cancelación del discurso de Pompeo.

Unas 70 personas habían confirmado su asistencia el lunes por la noche, pero incluso se presentaron menos al evento, donde se ofrecieron bebidas, comida y hubo un Papá Noel con máscara que se paseó entre las mesas y conversó con adultos y niños.

El Departamento de Estado había pedido que los asistentes llevaran máscara facial y afirmó que respetaría las recomendaciones de distancia social, pero las fotografías del evento a las que tuvo acceso el Post muestran a algunos de los participantes sin tapabocas para comer y beber en las mesas.

En los últimos meses se han dado decenas de casos de covid-19 en la Casa Blanca, entre los que figura el presidente, Donald Trump, y la primera dama, Melania Trump.

El mandatario estuvo ingresado en octubre durante tres días en un hospital de Washington DC y se recuperó después de que se le administrara un cóctel de anticuerpos de Regeneron.

EE.UU. es el país más afectado por la pandemia, con 16,7 millones de casos y 303.000 fallecidos, según la Universidad Johns Hopkins.