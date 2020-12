Paraguay insiste a Argentina para abrir la frontera antes de Navidad

El presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez. EFE/Joédson Alves/Archivo

Asunción, 16 dic (EFE).- El presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, pidió este miércoles a su par argentino, Alberto Fernández, una "reapertura gradual" de las fronteras para permitir la "reunificación familiar para estas fechas que son tan especiales", informó el canciller paraguayo, Federico González.

"La posición del Gobierno nacional es que nosotros estamos listos para esa reapertura y esperamos la posición del Gobierno argentino, lógicamente comprendiendo la motivación que consideran ellos, que las condiciones no están dadas", expuso el canciller tras la Cumbre Virtual del Mercosur.

González aseguró que las autoridades sanitarias de Paraguay sostienen que no hay impedimentos para la apertura de la frontera paraguayo-argentina, pero son los expertos del país vecino quienes mantienen que "las condiciones epidemiológicas no están dadas".

Paraguay inició las conversaciones con Argentina "hace poco más de dos meses" para recuperar la actividad fronteriza, cerrada desde marzo, cuando el Ejecutivo de Abdo Benítez adoptó esta medida para evitar la propagación del coronavirus.

El pasado octubre, Paraguay volvió a abrir sus aeropuertos y fronteras, con excepción de la argentina, que se mantiene cerrada a pesar de las quejas de los comerciantes de las localidades fronterizas y los intentos paraguayos por abrirlas.

El canciller paraguayo recordó que el Ejecutivo de Fernández es "un Gobierno amigo" y que respetan su decisión de mantener la frontera cerrada, "porque ante todo la prioridad es la salud y la vida de toda la ciudadanía".

No obstante, González insistió en que en Paraguay están abiertos "a cualquier sugerencia que venga de las autoridades argentinas" para avanzar en la reactivación de la frontera.

Durante la Cumbre de Presidentes, Abdo Benítez le pidió a Fernández que "por favor considere abrir" las fronteras ya que las políticas para "generar conciencia" en ambos países "han dado resultados importantes".

Paraguay ha registrado desde marzo hasta la fecha 95.353 contagios, con 1.991 fallecidos y 67.953 recuperados, según los últimos datos del Ministerio de Salud.

Por su parte, Argentina acumula 1.510.203, con 41.204 fallecidos y 1.344.300 pacientes que ya han sido dados de alta, como apuntó el último reporte del Ministerio de Salud argentino.