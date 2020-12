Pago sin contacto, pago solidario con el reparto de alimentos en R.Dominicana

Mastercard donará como mínimo 180,000 raciones de comida al PMA y se compromete a sumar una comida adicional por cada transacción que se realice con sus tarjetas sin contacto en la República Dominicana en diciembre. EFE/EPA/PETER FOLEY /Archivo

Santo Domingo, 16 dic (EFE).- Utilizar la tecnología sin contacto para pagar las compras es un acto seguro y ahora también solidario gracias a la iniciativa que Mastercard desarrolla en alianza con el Programa Mundial de Alimentos de la ONU (PMA) para llevar comida a dominicanos en situación de vulnerabilidad.

En respuesta al impacto de la crisis socioeconómica y sanitaria, Mastercard donará como mínimo 180,000 raciones de comida al PMA y se compromete a sumar una comida adicional por cada transacción que se realice con sus tarjetas sin contacto en la República Dominicana en diciembre, pudiendo llegar a duplicar la donación.

TECNOLOGÍA SEGURA Y SOLIDARIA

Así, con el uso de este tipo de tarjetas, "la compra diaria puede tener un gran impacto" para familias necesitadas, explicó a Efe el gerente general de Mastercard en República Dominicana, Gabriel Pascual.

Los pagos sin contacto, además, son una forma rápida, higiénica y más segura que la tradicional, ya que elimina la necesidad del roce y permite mantener la distancia recomendada a causa de la pandemia de coronavirus.

"El mundo en general cada vez quiere tocar menos, no quiere tener contacto con cosas ajenas" y una tecnología sin contacto como la que provee Mastercard elimina la necesidad de que el usuario entregue su tarjeta a un tercero para que procese el pago, destacó el responsable de la empresa.

Además, los sistemas de pago sin contacto "son sumamente seguros", no es posible realizar una transacción solo con pasar por delante de un terminal, como, erróneamente, creen algunas personas.

En primer lugar porque el sistema necesita ser activado para hacer la operación y en segundo porque la tarjeta y el dispositivo tienen que estar a menos de dos centímetros de distancia.

MÁS PAGOS SIN CONTACTO, MENOS USO DEL EFECTIVO

Las ventajas son evidentes, por eso muchos comercios han solicitado estos dispositivos de cobro.

"La red de procesamiento de pago de Masterdcard en República Dominicana está hoy por encima del 60 % de cobertura", afirmó Pascual.

Los principales establecimientos ya cuentan con este tipo de terminal para que el cliente haga el pago sin intervención de un tercero y, según los datos que maneja la empresa, ya son más de 1,200 tiendas en todo el país las que disponen de estos terminales.

En República Dominicana hemos visto una "migración" de más del 20 % de las transacciones tradicionales a pagos sin contacto, indicó Pascual, un índice similar al del resto de América Latina, donde se están realizando campañas de información para que los usuarios se adapten a este sistema.

Y no solo por una cuestión de comodidad y seguridad sanitaria, especialmente indicada en tiempos de pandemia, también por el costo social que tiene el uso de dinero físico, "que es muy alto", empezando por el proceso de fabricación del papel moneda, un motivo más para que estos dispositivos desplacen al pago en efectivo, abundó.

Según un estudio publicado por Martercard el pasado noviembre, el 49 % de los dominicanos quiere hacer sus compras en comercios de proximidad, apoyar a los pequeños negocios de sus comunidades locales para ayudarlos a recuperarse, y la forma de pago favorita es, en un 51 % de los casos, con tarjeta de crédito o débito sin contacto.

A la compañía "le interesa ver cómo hacemos para que las personas nos ayuden en la adopción de la tecnología sin contacto" y la mejor forma de hacerlo es "llevando beneficios a la sociedad", en este caso de la mano del PMA y con el compromiso de aportar una ración de comida por cada compra que se haga con este sistema hasta enero.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

La alianza con el PMA viene de muchos años atrás y desde Mastercard, indicó Pascual, "estamos muy orgullosos de trabajar con tan destacada organización", a la que recientemente se le ha concedido el Premio Nobel de la Paz 2020 por sus esfuerzos para combatir el hambre y contribuir a mejorar las condiciones en áreas en conflicto.

Esta contribución a superar el reto que supone mantener las cadenas de distribución de alimentos no es el primer aporte de Mastercard a la República Dominicana durante la pandemia, la compañía ha desarrollado otras dos iniciativas de apoyo de las que están muy satisfechos.

El nuevo bono navideño que distribuye el Gobierno dominicano en sustitución de las cajas navideñas que se entregaban tradicionalmente tiene como soporte una tarjeta Mastercard que incluye la tecnología sin contacto.

Además, el pasado mes de mayo las entidades Banreservas, Scotiabank y Banco del Progreso donaron a la Cruz Roja Dominicana el 3 % del valor de las transacciones realizadas por sus clientes con tarjetas de crédito o débito Mastercard.