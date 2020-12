Padres de niños con cáncer denuncian a titular de Comisión de DDHH de México

Padres de niños con cáncer protestan pacíficamente hoy, en las instalaciones de la Fiscalía General de la República, en Ciudad de México (México). EFE/Sáshenka Gutiérrez

México, 16 dic (EFE).- Papás de niños con cáncer presentaron este miércoles una denuncia ante la Fiscalía General de la República contra Rosario Piedra Ibarra, titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), por su omisión e inactividad ante el desabastecimiento de fármacos oncológicos.

Andrea Rocha, abogada de los familiares de los pequeños, explicó que la denuncia contra la presidenta de la CNDH se debe a que no ha dado ningún pronunciamiento sobre la falta de medicamentos para los niños.

"La señora no ha hecho su trabajo o emitido ningún lineamiento que pueda apoyar a los niños con cáncer", apuntó.

Explicó que en este año se han presentado 552 quejas ante el organismo por la falta de medicamentos.

"Las quejas nunca han tenido un pronunciamiento contra las autoridades que han emitido los actos o que no han cumplido con el abasto de los medicamentos", puntualizó.

Israel Rivas, vocero de los padres de familia, manifestó que Piedra Ibarra más allá de brindar apoyo para que los pequeños tengan sus medicamentos garantizados, destituyó al primer visitador quien, en su momento, prometió iniciar una queja de oficio ante la secretaria de salud para resolver esta problemática.

Aseguró que en el tema es evidente que no hay voluntad política "hay abandono".

Rivas Bastida aseguró que en los últimos dos años, donde se ha vivido una fuerte escasez de medicamentos oncológicos, unos 1.600 niños con cáncer en el país han perdido la vida.

"A dos años del desabasto, a esto yo lo llamo intencional", indicó.

Esta es la quinta denuncia que presentan los padres de familia de pequeños con cáncer, una por homicidio, otra por el robo de medicamentos oncológicos, una más por el supuesto desvío de los 500 millones de pesos (unos 25 millones de dólares) obtenidos por la rifa simbólica del avión presidencial y una cuarta por la pérdida de la vista de un pequeño debido al desabastecimiento.

La abogada Rocha, apuntó que además la siguiente semana iniciarán un proceso formal ante el Senado para pedir la destitución de Piedra Ibarra.

"Vamos a presentar un requerimiento a los senadores para que derivado de que es el órgano encargado de elegir a la titular de la comisión, se pueda proceder a su destitución", indicó.

PEDIRÁN VACUNAS PARA SUS HIJOS

Israel Rivas señaló que en próximos días pedirán al Gobierno mexicano que los niños con cáncer sean grupo de prioridad para ser vacunados contra la covid-19, pues considera están en riesgo de infección y muerte.

"Parece ser que al estado le interesa que se muera quien se tenga que morir", zanjó.

Señaló que en el plan de vacunación no están contemplados los pequeños con tratamientos oncológicos por lo que aseveró que, de no dar prioridad a sus hijos, tomarán acciones al respecto.

Dijo que mediante acciones de resistencia civil, pacíficas y legales exigirán que la vacuna llegue de forma urgente a todos los hospitales del país donde se atienden niños con cáncer.

"No vamos a descansar", concluyó.

La crisis por el desabastecimiento de medicamentos en el sector salud se agudizó en 2019 debido a los recortes presupuestarios y a los cambios en la forma de comprar las medicinas impuestos por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien asumió la Presidencia el 1 de diciembre de 2018.