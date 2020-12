Pablo Urdangarín estalla e insulta a la prensa al ser preguntado por su abuelo, el Rey Juan Carlos

03/12/2020 Pablo Urdangarín de paseo por Barcelona POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 16 (CHANCE)



La Familia Real está viviendo un momento complicado. Y es que, a una semana de la Navidad, y cuando todos dábamos por hecho que el Rey Juan Carlos regresaría a nuestro país en los próximos días, acabamos de conocer que tanto el Rey Felipe VI como el Gobierno le han dicho al emérito que no puede volver, por lo menos por el momento.



Son momentos de tensión e incertidumbre, y Pablo Urdangarín - segundo hijo de la Infanta Cristina e Iñaki Urdangarín - instalado en Barcelona desde hace unos meses, no se ha tomado nada bien que le preguntemos por su abuelo. Pese a que en un primer momento, al vernos, el jugador de balonmano se tapa la cara y expresa su fastidio con un "que no, que no", y asegurando que "no voy a responder a nada, no hace falta que me sigas", acaba estallando e insultando al reportero: "Déjame en paz, pesado".



Pese a que insistimos, sólo logramos conseguir que Pablo Urdangarín acelere el paso, nos diga que no una y otra vez y nos pida por favor que no le preguntemos más porque no va a decir nada ni sobre su abuelo, el Rey Juan Carlos, ni sobre su madre, doña Cristina.