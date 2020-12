Nokia sacrificará márgenes de redes por crecimiento en 5G

Pekka Lundmark

(Bloomberg) -- Nokia Oyj ha dicho que espera que los márgenes en su negocio de redes sean cero el próximo año conforme se centra en “recuperar el liderazgo 5G”.

La compañía desarrollará sus productos para la llamada Open RAN, un tipo de estructura que permite a los operadores usar equipos de múltiples proveedores y RAN virtual, que se puede ejecutar como software en equipos genéricos, dijo Nokia en un comunicado el miércoles.

Pekka Lundmark, quien asumió el cargo de líder ejecutivo en agosto, está impulsando una reorganización del fabricante de equipos de telecomunicaciones a medida que el despliegue de las redes inalámbricas de quinta generación se acelera. La compañía dijo que su perspectiva general para el próximo año no ha cambiado y espera un margen, excluyendo algunos elementos como costes de reestructuración, para todo el negocio del 7% al 10% en 2021.

“Los clientes están utilizando un enfoque de primer nivel para desarrollar estas redes, seleccionando elementos de red de múltiples proveedores individuales que pueden ofrecer el mejor rendimiento por coste total de propiedad”, dijo Lundmark en el comunicado. “Nokia se proponer ser líder tecnológico en las áreas en las que elige participar”.

Lundmark ha dicho que está preparado para sacrificar la rentabilidad a corto plazo a fin de participar en el mercado 5G, donde la compañía finlandesa está perdiendo contratos. La empresa resultó perdedora en un acuerdo para proporcionar tecnología a Verizon Communications Inc. a principios de este año después de que el operador estadounidense eligiera a Samsung Electronics Co.

También está poniéndose al día con su tecnología. Después de pasar años digiriendo la integración de US$18.000 millones con Alcatel Lucent, Nokia llegó tarde a la producción de sus propios chips 5G, lo que la obligó a comprar alternativas más caras y limitó los recursos para invertir en desarrollo.

Aun así, las prohibiciones a Huawei Technologies Ltd. podrían proporcionar al nuevo líder ejecutivo de Nokia una oportunidad para ganar cuota de mercado. La guerra comercial entre Estados Unidos y China ha contribuido a que muchos aliados estadounidenses prohíban que el fabricante de equipos de redes con sede en Shenzhen proporcione tecnología para sus redes telefónicas.

La reestructuración de Lundmark, que se centra en una agilización de los negocios para enfocarse en servicios de alto valor y alejarse de la estrategia de su predecesor de sistemas de red completos, presentará un desafío mientras intenta superar la pérdida de cuota y actualiza sus productos, escribieron analistas de Credit Suisse Group AG esta semana. Al menos cinco altos directivos han anunciado que se marcharán de Nokia después de que la primera fase de su estrategia concluyera a finales de octubre, lo que presenta “riesgos de transición”, dijeron los analistas.

