MSCI, el tercer gigante de índices en eliminar acciones chinas

(Bloomberg) -- MSCI Inc. se convirtió en el tercer proveedor de índices en eliminar algunas acciones chinas de sus índices de referencia, después de que la Administración Trump prohibiera las inversiones estadounidenses en empresas vinculadas al Ejército chino.

Entre las firmas se incluyen China Railway Construction Corp, China Spacesat Co., China Communications Construction Co., CRRC Corp., Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Dawning Information Industry Co. y Semiconductor Manufacturing International Corp, según un comunicado difundido a última hora del martes. Las eliminaciones entrarán en vigor al término de la jornada del 5 de enero. MSCI publicará su lista definitiva a finales de diciembre para reflejar cualquier cambio en las empresas chinas sancionadas por EE.UU.

La decisión de MSCI se suma a medidas similares por parte de FTSE Russell y S&P Dow Jones este mes. Si bien las compañías tienen una ponderación mínima en los indicadores, las rápidas exclusiones muestran la efectividad de tales órdenes en limitar el acceso de las empresas chinas al capital global.

La orden ejecutiva de Trump del 12 de noviembre prohíbe las inversiones estadounidenses en empresas chinas que son propiedad o están controladas por el Ejército en medio de las crecientes tensiones entre los dos países y una escalada de la guerra comercial. China National Offshore Oil Corp., que permanecerá en los indicadores de MSCI por ahora, fue incluida en la lista negra del Pentágono a principios de diciembre.

Los valores afectados apenas reaccionaron el miércoles, y los operadores dijeron que ya se esperaba un anuncio de MSCI sobre las eliminaciones. Las acciones de SMIC cayeron un 9,8% en Shanghái después de que el fabricante de chips dijera que estaba analizando informaciones sobre la renuncia inesperada de un alto ejecutivo.

Nota Original:MSCI Is Third Index Giant to Cull Chinese Stocks Banned by U.S.

