México.- Paulina Rubio se une a la campaña de la organización PETA y pide no regalar animales en Navidad que son "el peor regalo"

09/07/2019



MADRID, 16 (EUROPA PRESS)



La cantante mexicana Paulina Rubio se ha unido a la campaña de la asociación animalista PETA (Personas por el Trato Ético de los Animales) para pedir que no regalar animales durante esta Navidad porque las mascotas son "el peor regalo para las fiestas" porque la gente se da cuenta al finalizar la época "que cuidar a un animal es mucho trabajo".



La organización ha lanzado un vídeo en el que Paulina Rubio aparece con un perro rescatado llamado Eric en el que pretende disuadir a la ciudadanía de regalar animales porque "terminan abandonados en las calles o en refugios de animales".



Según Peta, después de la Navidad se registra un aumento de animales no deseados en los refugios porque las personas no tienen interés en cuidar a los animales.



Además, señala que comprar un animal en una tienda de mascotas también le quita un posible hogar a un perro o gato de un refugio local de animales.



Por ello, insta a la sociedad a reflexionar y pensar si pueden brindar un hogar para toda la vida. "Hay que pensar si tienen tiempo suficiente para ejercitarlos y educarlos para vivir en el hogar familiar, y si se puede pagar el coste de atención veterinaria básica y de emergencia, comida, juguetes", subraya la asociación.



Sin embargo, Peta añade que las familias que estén dispuestas a realizar lo anterior, vayan a un refugio de animales o a una organización de adopciones para tener a su nueva mascota.