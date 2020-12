15/12/2020 Manuel Díaz "El Cordobés" y Virginia Troconis nos hablan de cómo pasarán la Navidad. MADRID, 16 (CHANCE) Manuel Díaz "El Cordobés" y Virginia Troconis forman una de las parejas más estables y enamoradas que conocemos. Felices desde hace 18 años, el matrimonio nos ha desvelado, en su última aparición pública en el 75 aniversario de la revista Elle, el secreto de su relación. La venezolana, espectacular con un minivestido rojo de lentejuelas y plumas, quiso mandar fuerza a su país de origen, mientras que el torero ha preferido mantenerse al margen de la guerra que mantienen sus amigos Francisco y Cayetano Rivera con Isabel Pantoja para intentar recuperar los objetos que les dejó su padre, Paquirri. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



- CHANCE: Vaya caballero.



- VIRGINIA: Lo ves cómo está de ideal, como lo tengo. Se cuida mucho.



- MANUEL: Me pongo sus cremas lo que pasa es que me equivoco y me pongo en la cara la de los pies. Virginia me ha trabajado mucho eso.



- CH: ¿Cómo vais a pasar la navidad?



- VIRGINIA: En familia. Este año más tranquilos en casa, el año pasado estaba toda mi familia aquí y fue muy especial pero bueno, este año nada. La familia de Manuel, seremos seis, los niños...



- CH: Para terminar, qué le pedimos al año nuevo.



- MANUEL: Ilusión para toda la familia, salud y que se arreglen las cosas, a todas esas personas que lo van a necesitar porque han perdido su trabajo, tienen hijos y a lo mejor se van a encontrar con problemas económicos, que entre todos les ayudemos.



- CH: En vuestro entorno familiar entiendo que todo bien.



- VIRGINIA: todos estamos bien.



- MANUEL: nos hemos cuidado y hemos seguido todas las recomendaciones que hemos podido, esto ha sido muy duro y hay que apoyar a mucha gente que lo ha pasado mal.



- CH: Tu niña se hace mayor, cumpleaños.



- MANUEL: 21 años, ya me habla de tú. Quiero mandarle un abrazo muy grande a Venezuela, que sigan con su lucha, que les apoyamos y que les deseamos esa fuerza, que lo van a conseguir.



- VIRGINIA: Vamos a salir, creo que sí, tengo fe, tengo esperanza y la verdad es que lo sufrimos mucho desde la distancia, tenerlos tan lejos y saber lo que están sufriendo. Lo llevamos en el alma, en el corazón, tengo a toda mi familia allí y soñando con poder ir.



- CH: El secreto de vuestra felicidad.



- MANUEL: Cada día aprender el uno del otro y cada día intentar ser un poco mejor. La familia es lo que nos une.



- CH: Tema Cantora.



- MANUEL: Yo de eso no te puedo hablar, lo desconozco totalmente, quiero respetar porque como no lo sé, no puedo hablar de lo que no sé. Yo no les diría nada porque eso son cosas suyas.