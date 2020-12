Lozano: "Los paralímpicos me han ayudado a comprender la naturaleza humana"

La secretaria de Estado para el Deporte, Irene Lozano. EFE/FERNANDO ALVARADO POOL/Archivo

Madrid, 16 dic (EFE).- Irene Lozano, presidenta del Consejo Superior de Deportes, declaró este miércoles que el deporte paralímpico la ha "ayudado a comprender la naturaleza humana" durante el tiempo que lleva de un mandato en el que seguirá apoyando a que "personas con discapacidad practiquen deporte y tengan más visibilidad en la sociedad".

La presidenta del CSD, que participó en un acto de homenaje al Comité Paralímpico Español por su 25 aniversario, declaró que "el camino recorrido es enorme" y que el apoyo de su entidad lo van a tener "siempre" los deportistas con discapacidad.

"Si alguna vez fallamos será porque no estamos a vuestra altura y será porque nos falten fuerzas. No será por falta de convicción o de sensibilidad", dijo Lozano, que aseguró que ahora tienen que pensar "lo que queda por hacer".

"Queda mucho y eso nos enorgullece porque la ambición es inmensa. Quedan muchos retos de inclusión y muchos retos deportivos como que más personas con discapacidad practiquen deporte más veces, las que lo practiquen no se encuentren con dificultades o las reduzcamos y el deporte paralímpico tenga más visibilidad en la sociedad", confesó.

Para Irene Lozano 2020 ha sido "un año muy difícil y la parte buena es que como se está acabando, el que viene casi seguro que no será como este".

"Ha sido un año de aprendizaje muy intenso. Era mi aterrizaje en el deporte y mi inspiración han sido los deportistas paralímpicos. Me habéis enseñado muchísimo del deporte de personas con discapacidad, pero sobre todo, la principal, la lección es de vida. Esa me la llevaré siempre", confesó.

"Si no lo conoces, la concepción que se tiene del deportista paralímpico es que le falta algo. Y yo me pregunté ¿Qué les falta? ¿determinación, constancia, resiliencia o espíritu de equipo?. He llegado a la conclusión de que nos falta a los demás, al resto de la sociedad", señaló.

"A mi me falta una pierna para ir a vosotros a felicitaros, me faltaba un brazo para daros un apoyo o vista para ver lo emocionante que es seguir vuestro deporte. Sois vosotros lo que me habéis dado lo que faltaba. Los que me habéis hecho mejor y más plena como persona. Me habéis ayudado a comprender la naturaleza humana", concluyó.