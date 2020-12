Los planes para viajar al espacio se multiplican, hasta en Hollywood

ARCHIVO - El astronauta alemán Matthias Maurer en un módulo de entrenamiento del Centro Europeo de Astronautas de la ESA. Maurer volará a la ISS probablemente a fines de 2021. Foto: Felix Hörhager/dpa

La Luna y Marte están protagonizando un hito: la tecnología de las misiones hacia ambos destinos se está volviendo más sofisticada y cada vez más países se involucran en los proyectos. La lista de los programas para viajar al espacio es larga y abarca incluso a Hollywood: ESTADOS UNIDOS: El año 2021 traerá consigo cambios para la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio estadounidense (NASA). Tras el triunfo de Joe Biden en las elecciones presidenciales, el actual jefe de la NASA Jim Bridenstine, designado por Donald Trump, anunció su decisión de abandonar el cargo. Aun no está claro quién lo reemplazará ni si el demócrata Biden realizará cambios en la estrategia espacial de su país. Lo que sí es seguro es que en febrero próximo aterrizará en Marte "Perseverance", el nuevo rover de la NASA. La misión partió a fines de julio con el robot, que pesa más de una tonelada y se asemeja a un pequeño vehículo, con el objetivo de buscar signos de vida microbiana antigua, investigar el clima y la geología del planeta y tomar pruebas de rocas y polvo. También continuará el envío de astronautas a la estación espacial internacional ISS, y tras la exitosa misión del "Crew Dragon" quizás también se sume posiblemente pronto el problemático "Starliner" de Boeing. La estrategia vigente hasta ahora prevé que un hombre y la primera mujer, ambos estadounidenses, pusieran un pie en la Luna para 2024. Sin embargo, tanto el calendario y el presupuesto para el programa "Artemis" fueron calculados de forma ajustada. Por otra parte, el plan prevé crear una especie de estación espacial en la Luna que servirá de base para un vuelo tripulado a Marte, pero solo en un futuro lejano. RUSIA: Rusia, pese a sus grandes problemas económicos, quiere emprender una serie de ambiciosos proyectos espaciales. El presidente ruso, Vladimir Putin, volvió a insistir recientemente con esto. El jefe de la agencia espacial rusa Roskosmos, Dmitri Rogosin, anunció el avance del programa ruso a la Luna. De acuerdo al plan, en el otoño boreal de 2021 partirá la primera misión rusa a la Luna en 45 años, la sonda espacial "Luna 25". Rusia quiere construir en etapas una estación espacial en el satélite de la Tierra para 2040. Rusia quiere llevar otra vez turistas espaciales a la estación espacial ISS, por primera vez en más de una década a fines de 2021. Desde el primer viaje del estadounidense Dennis Tito en 2001, Rusia ha transportado en total a siete turistas a la ISS, el último en 2009. Los costos de un viaje de ese tipo fueron estimados en unos 50 millones de dólares (41,2 millones de euros). Por otra parte, deberían comenzar los trabajos en una película del director Klim Shipengo, de la cual varias escenas se rodarán en el cosmos. El film, cuyo título provisorio es "Vysov" (Desafío), tiene como objetivo ilustrar de forma heroica el trabajo de los cosmonautas, según anticiparon Rogosin y el canal de televisión estatal Pervy Kanal. Estados Unidos también planea filmar una película en la ISS, con la estrella de Hollywood Tom Cruise como uno de los protagonistas. Por otra parte, Rusia planea lanzar al espacio 600 satélites en el marco del proyeto "Esfera" para la conexión satelital de Internet, que según afirmó Putin forma parte de las tareas estratégicas para "afirmar el liderazgo de Rusia en el mercado espacial global". Rusia aspira además a ganar dinero gracias a su renombre como nación espacial. Roskosmos informó que registró como marca el lema "Poyechali!" (¡Allá vamos!) de Yuri Gagarin, el primer hombre que voló al espacio, para artículos de escritura, cosmética y otros rubros. EUROPA: El año 2021 representará un momento culminante para dos astronautas de la Agencia Espacial Europea (ESA): el francés Thomas Pesquet y el alemán Matthias Maurer volarán a la ISS. El primero lo hará a principios de año, mientras que el alemán partirá posiblemente a finales de 2021. Mientras tanto, la nueva lanzadera espacial "Ariane 6" genera preocupación. Debería haber despegado ya a fines de este año por primera vez, pero por diversas razones, entre otras la pandemia de coronavirus, el despegue se postergará para 2022. "Tenemos problemas de desarrollo, pero la calidad del producto no está en cuestión", declaró el CEO del ArianeGroup en Alemania, Pierre Godart. Varios proyectos de observación de la Tierra están programados para 2021. Uno de ellos es "Digital Twin Earth", indicó el director del Programa de Observación de la Tierra de ESA, Josef Aschbacher. El funcionario informó que el proyecto ayudaría a modelar los efectos de ciertos cambios, por ejemplo, la interacción entre el aumento del nivel del mar y el alza de la temperatura. CHINA: China acaba de lograr volar a la Luna una vez más. El objetivo de la misión "Chang'e 5" era, entre otras cosas, traer muestras de la superficie a la Tierra en diciembre. Anteriormente, solo Estados Unidos y la Unión Soviética habían logrado hacerlo en los años 60 y 70. El año pasado, con la misión "Chang'e 4", una sonda aterrizó por primera vez en el lado oscuro del satélite de la Tierra. Los ambiciosos planes espaciales de China apenas fueron afectados por la pandemia de coronavirus. La nave espacial "Tianwen-1", que pesa cinco toneladas, se estima que llegará a mediados de 2021 a Marte, en la primera misión independiente de China al planeta rojo. La misión, que despegó en julio, consta de un orbitador, un módulo de aterrizaje y un rover del tamaño de un carro de golf. China se convertirá así en el segundo país del mundo, después de Estados Unidos, que envía con éxito una sonda a Marte. En 2021 está planificado también que comience la construcción de una estación espacial china. El módulo central y dos otros componentes permitirán realizar experimentos en el espacio. JAPÓN: La potencia asiática también quiere sumarse a la exploración de la Luna. En el futuro se utilizará el hidrógeno como combustible, que los japoneses quieren extraer de las reservas de hielo de la Luna. Japón quiere construir junto con Estados Unidos una estación lunar en la década de 2020 y establecer una refinería de combustible en el polo sur de la Luna alrededor de 2035. Según la agencia espacial japonesa Jaxa, el objetivo es usar este combustible para abastecer una nave espacial reutilizable. Además, el plan prevé utilizar un vehículo de transporte en la Luna. La sonda espacial japonesa "Hayabusa2" volverá a explorar un asteroide en 2031 después de su misión "Ryugu", que terminará en breve. Esta vez el objetivo es "1998KY26". El cuerpo celeste esférico de unos 30 metros de diámetro se encuentra entre la Tierra y Marte. Japón espera que la sonda pueda acercarse al asteroide en julio de 2031 y observar sus rotaciones por cámara. La tercera economía más grande del mundo decidió en tanto invertir en diversos satélites para, entre otros varios objetivos, investigar el cambio climático global. Japón quiere asimismo participar más en el lucrativo negocio del transporte de satélites. EMIRATOS ÁRABES UNIDOS: Los Emiratos Árabes Unidos pisan cada día más fuerte en la competencia mundial por el próximo éxito en la astronáutica. En julio, el rico país del Golfo se convirtió en la primera nación árabe en enviar una sonda espacial, de 1.350 kilogramos, a Marte. La sonda ingresará en febrero allí en órbita y ayudará a contar con la primera imagen completa del clima en Marte a lo largo de todo un año. Los Emiratos esperan obtener conocimientos científicos y también efectos positivos para la economía y la educación en su propio país. Los Emiratos Árabes Unidos programaron en tanto el lanzamiento en 2024 de una nave espacial no tripulada a la Luna que alunizará en una zona nunca explorada. El jeque Mohammed bin Rashid al Maktum, vicepresidente de los Emiratos y emir de Dubai, está impulsando el programa espacial a gran velocidad. La meta es atraer a inversores extranjeros, además de cultivar la imagen del país, al igual que su vecino regional Arabia Saudí. Según los críticos, la situación de los derechos de la mujer y los derechos humanos en ambos estados es cuestionable. La agencia espacial saudita fue creada por decreto real en diciembre de 2018, apenas tres meses después del asesinato del periodista opositor Jamal Khashoggi. INDIA: El programa espacial de la India se tornó muy ambicioso bajo el Gobierno del primer ministro nacionalista Narendra Modi. El mandatario busca demostrar que su país gana trascendencia internacional. Este año aumentó el presupuesto para ese fin, pero por la pandemia de coronavirus y las restricciones para frenar los contagios hubo grandes retrocesos. Desde que irrumpió la pandemia, el primer lanzamiento de satélites tuvo lugar en noviembre pese a que India es un país reconocido por enviar satélites al espacio con costos relativamente económicos, incluso para otros países. El prestigioso proyecto "Aditya-L1" -una misión al Sol- programado para este año también debió postergarse para 2021, si es posible y las restricciones por el coronavirus lo permiten, según informó un portavoz de la agencia espacial india Isro. También fue reprogramada para 2021 la misión "Chandrayaan-3" para descender en la Luna, luego de que el primer intento realizado el año pasado fracasara. India tiene previsto enviar astronautas al espacio con la misión "Gaganyaan". El portavoz oficial indicó que los astronautas indios están siendo entrenados por Rusia. Algunos expertos critican que esta nación emergente, con sus 1.300 millones de habitantes, destine mucho dinero a grandes proyectos espaciales mientras mucha gente vive aún en la pobreza. dpa