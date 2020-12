Los legisladores tendrán que usar máscara si hablan en la Cámara Baja de EE.UU.

La presidenta de la Cámara de Representantes de EE.UU., la demócrata Nancy Pelosi. EFE/EPA/MICHAEL REYNOLDS/Archivo

Washington, 15 dic (EFE).- La presidenta de la Cámara de Representantes de EE.UU., la demócrata Nancy Pelosi, anunció este martes que los legisladores tendrán que llevar obligatoriamente máscara facial cuando hablen en el hemiciclo durante la pandemia.

"Ahora se requerirán máscaras todo el tiempo en la sala de la Cámara (de Representantes) sin excepción", indicó Pelosi en una sesión legislativa.

"Para ser claros -agregó-, no se reconocerá a los miembros (del Congreso) a menos que lleven una máscara y se les retirará el reconocimiento si se quitan la máscara cuando hablan".

Al hablar de reconocimiento, Pelosi se refería el momento en que se le permite a un legislador hablar en el hemiciclo.

La líder de la mayoría demócrata en la Cámara Baja advirtió que "este es un asunto de orden y decoro".

A finales de julio, Pelosi impuso la obligatoriedad de usar la máscara facial para protegerse de la pandemia en el Congreso, después de que más de una decena de legisladores republicanos rechazaran llevarla.

Uno de esos legisladores era Louie Gohmert, que dio positivo por covid-19 tras acudir a numerosas audiencias en la Cámara Baja y votar en el hemiciclo sin llevar máscara.

La orden de julio exigía a los miembros de la Cámara de Representantes que llevaran mascarilla pero no la hacía obligatoria cuando hablaran, ante la posibilidad de que los ciudadanos con problemas de audición no pudieran leer los labios de los legisladores en las sesiones transmitidas por televisión.

Esta orden de Pelosi se produce después de que al menos 36 legisladores de la Cámara Baja y el Senado hayan dado positivo en los tests de covid-19, de los que 15 han sido detectados desde noviembre.

En una circular a comienzos de este mes, el médico del Capitolio aconsejó a los congresistas y personal del Legislativo que llevaran mascarillas quirúrgicas en lugar de las de tela, y que lo hicieran siempre que estuvieran acompañados de otra persona, "tanto dentro como fuera".

El presidente electo de EE.UU., el demócrata Joe Biden, ha pedido a los estadounidenses que utilicen mascarilla durante los 100 primeros días de su mandato, que empezará el próximo 20 de enero.

Aun así, esa medida no supone un gran cambio respecto al actual Gobierno de Donald Trump, que pese a lanzar mensajes contradictorios también ha pedido a los estadounidenses que usen mascarilla, pese a no dar ejemplo.