LISTA DE INFORMACIONES PRINCIPALES DE LAS 3 PM

Miércoles 16 de diciembre de 2020

————————————————-

LO ÚLTIMO

————————————————-

Facebook resiste intentos de Apple de proteger privacidad

EEUU: Casas de ancianos comienzan a recibir la vacuna

Condenas por ataques contra Charlie Hebdo y mercado en París

OPS espera facilitar vacunas en Latinoamérica para marzo

---------------------------------—

PRIMERA PLANA

---------------------------------—

EUR-GEN BREXIT Tras semanas de persistente pesimismo, la Unión Europea dice ver una estrecha senda hasta un acuerdo comercial con Gran Bretaña para después del Brexit, que debería evitar un costoso caos en las fronteras a final de año. Por Raf Casert. 520 palabras. AP Foto. ENVIADO.

ASI-GEN CORONAVIRUS-ASIA SEÚL - Corea del Sur y la capital de Japón baten récords de contagios desde el inicio de la pandemia. Las autoridades surcoreanas estudian endurecer las medidas de distanciamiento social. 514 palabras. AP Foto. ENVIADO. Con: -EUR-GEN CORONAVIRUS-ALEMANIA: Alemania impone nuevas restricciones ante récord de muertes.

---------------------------------—

SOLAMENTE EN AP

---------------------------------—

REP-GEN 2020-COVID ATLAS El virus que surgió por primera vez hace un año en Wuhan, China, se propagó por el mundo en 2020 y dejó estragos a su paso. Más que cualquier evento en la memoria, la pandemia ha sido un evento global. En cada continente, los hogares han sentido su devastación: desempleo y confinamientos, enfermedad y muerte. Y un miedo constante e implacable. Por The Associated Press. 1.760 palabras. AP Foto. ENVIADO. Con:

-Atlas de la pandemia: el virus que sacudió a Perú.

-Atlas de la pandemia: en Brasil unos se burlan, otros mueren.

-Atlas de la pandemia: comunidad hispana de EEUU tendrá amargo fin de año.

-Atlas de la pandemia: España no protegió a sus ancianos.

-Atlas de la pandemia: las distintas reacciones en el mundo.

-Atlas de la pandemia: las terribles cifras del virus en EEUU.

-Atlas de la pandemia: Alemania, del éxito a la preocupación.

-Atlas de la pandemia: Italia, el epicentro europeo.

-Atlas de la pandemia: el sufrimiento de los jóvenes en Kenia.

-Atlas de la pandemia: cómo Sudáfrica ha evadido el desastre.

-Atlas de la pandemia: Irán batalla para enfrentar el virus.

-Atlas de la pandemia: cubrebocas fueron clave en Japón.

-Atlas de la pandemia: India busca salvar vidas y su economía.

-Atlas de la pandemia: el poder estatal chino aplasta al virus.

——————————————-

LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE

——————————————-

AML-GEN CORONAVIRUS-LATINOAMERICA-OPS

MIAMI - La Organización Panamericana de la Salud dice que ha cerrado acuerdos con dos fabricantes de vacunas contra COVID-19 y negocia otros dos acuerdos para que más de una treintena de países de las Américas empiecen a inmunizar a la población en los próximos meses. Por Gisela Salomon. 699 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

AMS-GEN CORONAVIRUS-CHILE VACUNA

SANTIAGO DE CHILE - El Instituto de Salud Pública de Chile autoriza el uso de la vacuna de Pfizer contra el COVID-19 en momentos en que los nuevos contagios en el país sudamericano muestran una leve pero sostenida alza. Por Eva Vergara. 678 palabras. AP Foto. AP Video. ENVIADO.

AMC-GEN GUATEMALA-OBISPO DOCUMENTAL

CIUDAD DE GUATEMALA - El asesinato, el juicio y las razones del crimen del obispo guatemalteco Monseñor Juan José Gerardi en 1998, que sacudió a la justicia y política del país centroamericano, llega a la pantalla en un documental que estrena la cadena HBO. Por Sonia Pérez D. 866 palabras. AP Foto. ENVIADO.

——————————-

ESTADOS UNIDOS

——————————-

AMN-TEC FACEBOOK-APPLE-PRIVACIDAD

Facebook se está resistiendo a los nuevos intentos de Apple de proteger la privacidad de sus usuarios en sus dispositivos móviles, pagando páginas enteras en los diarios afirmando que está defendiendo a los pequeños negocios. 280 palabras. AP Fotos. ENVIADO

AMN-GEN CORONAVIRUS-EEUU

POMPANO BEACH, Florida - Las autoridades de salud estadounidenses empiezan a vacunar a los residentes de los asilos de ancianos contra el coronavirus, en momentos en que la enfermedad está resurgiendo en el país con tanta fuerza que California está acumulando bolsas para cadáveres y preparando morgues móviles. Por Adam Geller y Terry Spencer. 366 palabras. AP Foto. ENVIADO

REP-ECO CORONAVIRUS-LECCIONES-FINANZAS

SIN PROCEDENCIA - Simplifique su vida. Ahorre. Adáptese a los nuevos tiempos. ¡No procrastine! Estas son algunas de las enseñanzas que dejó la pandemia del coronavirus a la planificadora financiera Liz Weston, del servicio NerdWallet. Por Liz Weston, de Nerdwallet. 950 palabras. AP Foto. ENVIADO.

REP-GEN EEUU-EJECUCIONES

CHICAGO - Por primera vez en la historia, el gobierno estadounidense realizó más ejecuciones que todos los estados en forma combinada luego de que la administración de Donald Trump reanudase la aplicación de la pena de muerte tras una pausa de 17 años, según un nuevo informe. Por Michael Tarm. 575 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AMN-ECO EEUU-VENTAS MINORISTAS

NUEVA YORK - Las ventas minoristas en Estados Unidos disminuyeron 1,1% en noviembre, su declive más pronunciado en siete meses y evidencia de los estragos que la pandemia del coronavirus está causando en la economía. Por Joseph Pisani. 369 palabras. AP Foto. ENVIADO.

——————-

MUNDO

——————-

EUR-GEN FRANCIA-ATAQUES-JUICIO

PARÍS - La viuda fugitiva de un atacante del Estado Islámico y un hombre descrito como su encargado de logística Son declarados culpables de terrorismo en el juicio a 14 personas vinculadas con los ataques de enero de 2015 en París contra el semanario satírico Charlie Hebdo y un supermercado kosher. Por Lori Hinnant. 404 Palabras. AP Foto. ENVIADO.

EUR-GEN IRAN-NUCLEAR

BERLÍN - Las potencias que firmaron el acuerdo nuclear de 2015 con Irán exhortan a Teherán a que retroceda en las violaciones del acuerdo y regrese al cumplimiento pleno durante una reunión virtual en Viena. Por David Rising. 321 palabras. AP Foto. ENVIADO.

EUR-GEN RUSIA-NAVALNY

MOSCÚ - Rusia niega que realizó varios por intentos de envenenar al opositor Alexei Navalny o que sus fuerzas de seguridad tuvieron participación en la reciente intoxicación del dirigente. Por Daria Litvinova. 357 palabras. AP Foto. ENVIADO.

---------------------------------—

DEPORTES

---------------------------------—

DEP-FUT INGLATERRA-LIGA

LIVERPOOL - Tottenham visita a Liverpool en un duelo entre los dos equipos que lideran la tabla de la Liga Premier inglesa. Arsenal busca salir de su pésima forma cuando reciba a Southampton.

DEP-FUT ESPAÑA-LIGA

BARCELONA - Barcelona recibe al líder de La Liga española Real Sociedad en busca de una necesitada victoria para reducir la brecha de nueve puntos con la punta.

DEP-OLI RUSIA-DOPAJE

LAUSANA, Suiza - El fallo sobre si Rusia puede retener su nombre y su bandera para los juegos olímpicos será anunciado el jueves. El Tribunal de Arbitraje del Deporte dice que tres de sus arbitradores realizaron una audiencia de cuatro días el mes pasado sobre una disputa entre la Agencia Mundial Antidopaje y su afiliada rusa, RUSADA. 200 palabras ENVIADO.

——————————————

ESPECTÁCULOS Y CULTURA

——————————————

ESP-CIN MA RAINEY’S BLACK BOTTOM

NUEVA YORK - “Ma Rainey’s Black Bottom”, una de las principales contendientes al Oscar del año, es la segunda adaptación de August Wilson, después de “Fences” de 2016, en un esfuerzo encabezado por Denzel Washington por llevar las obras del dramaturgo a la pantalla. Viola Davis, el director George C. Wolfe y la viuda de Wilson, Constanza Romero, conversan sobre este proyecto, que incluye la última actuación de Chadwick Boseman. Por Jake Coyle. 900 palabras. AP Foto.

ESP-GEN 2020-ARTISTAS REVELACION-YAHYA ABDUL-MATEEN II

NUEVA YORK - Ha sido un año raro y agridulce para Yahya Abdul-Mateen II, coronado con un Emmy por su interpretación del Dr. Manhattan en la aclamada serie de HBO “Watchmen”. Ese papel, junto con sus actuaciones en las películas “All Day and a Night” y “The Trial of the Chicago 7” de Aaron Sorkin, le merecieron el reconocimiento de AP como uno de los Artistas Revelación de 2020. Por Gary Gerard Hamilton. 669 palabras. AP Foto. ENVIADO.

ESP-GEN 2020-ARTISTAS REVELACION-DAISY EDGAR-JONES

LONDRES - Cuando Daisy Edgar-Jones dejó su acento inglés por el melodioso tono irlandés de Marianne en “Normal People”, su estrellato alcanzó nuevos niveles. Estrenada en tiempos de confinamiento, la actriz de 22 años dice en broma que tenía a una “audiencia cautiva” con mucho tiempo en sus manos. Eso también la ayudó a figurar entre los Artistas Revelación de 2020 de la AP. Por Louise Dixon. 654 palabras. AP Foto. ENVIADO.

-----------------------------------

NOS PUEDEN CONTACTAR EN:

-----------------------------------

Dudas y comentarios con el director del Servicio en Español de The Associated Press, Eduardo Castillo, al correo electrónico ecastillo@ap.org y/o al teléfono en Ciudad de México +5255 3300-7620.

En caso de alguna pregunta sobre los despachos enviados, por favor llame a los teléfonos +5255 33007620 y/o +1212 621-1647 o escriba a los correos electrónicos msa@ap.org y SupervisoresLPA@ap.org

Para preguntas sobre la cobertura de deportes escriba a deportes@ap.org y sobre el hilo de fotos al correo electrónico latamphotodesk@ap.org

-----------------------------------

EN TWITTER:

-----------------------------------

Síganos en nuestras cuentas de Twitter: @AP_Noticias, @AP_Deportes y @AP_Espectaculos