Lille y PSG no ceden, paso atrás de Lyon y Marsella

EFE/EPA/YOAN VALAT

Redacción deportes, 16 dic (EFE).- Lille y París Saint Germain mantienen su intensa pugna en la punta de la Liga francesa, en cuya lucha dieron un paso atrás el Lyon y el Marsella, que vieron cortada su magnífica racha ante el Brest y el Stade Rennais, respectivamente, después de ir ganando.

El Lille continúa como líder con su victoria en el Gaston Gerard de Dijon, donde ganó por 0-2 al colista con un tanto en la primera mitad del turco Yusuf Yazici y otro en la prolongación de Timothy Weah, el hijo de George Weah.

El PSG sigue a un punto de sus dos rivales gracias a un triunfo parecido, con el que se repuso del tropiezo sufrido en la pasada jornada ante el Lyon en el Parque de los Príncipes.

Ganó por 2-0 al Lorient en un encuentro que desatascó un penalti al inicio del segundo tiempo Kylian Mbappe, que presentó una imagen distinta con el pelo teñido de azul.

La figura del cuadro de Thomas Tuchel no desaprovechó la pena máxima, que además le costó la roja a Andrew Gravillon. Con el marcador a favor, el bloque parisino, ya lo tuvo más fácil. Todo lo que fueron problemas hasta el penalti se convirtieron en facilidades a partir de entonces. El joven italiano Moise Kean tardó solo diez minutos en ampliar la cuenta y zanjar el choque.

En el PSG, rival del Barcelona en los octavos de la Liga de Campeones, fueron titulares Sergio Rico en la portería y Ander Herrera en la medular, y no jugaron el portero costarricense Keylor Navas, por descanso, y por lesión los brasileños Neymar y Marquinhos, Colin Dagba, Abdou Diallo, el argentino Mauro Icardi y los también hispanos Pablo Sarabia y Juan Bernat. Además, el luso Danilo Pereira también se tuvo que retirar muy pronto con problemas musculares.

Baja a la tercera plaza el Lyon, que cedió ante el Brest un increíble empate (2-2) al encajar un tanto de penalti en la prolongación. Queda ahora a dos puntos de la punta.

Parecía que iba a sacar adelante un partido muy complicado, en el que el Brest se puso en ventaja en la primera parte con un autogol del meta luso Anthony Lopes.

Una pena máxima transformada por el neerlandés Memphis Depay (m.69), la expulsión cinco minutos después de Paul Lasne y un tanto del marfileño Maxwel Cornet (m.81) parecieron decantar el triunfo del Rudi Garcia, pero en los últimos compases un penalti materializado por Romain Faivre frenó su andadura.

El Marsella pasó de encarrilar un nuevo triunfo a sucumbir ante el Stade Rennais (2-1). Pape Gueye fue el protagonista. Pasó de héroe al abrir el marcador a los 34 minutos a villano a los 36 al ser expulsado por doble amonestación.

El Stade Rennais, necesitado de un triunfo que pusiera fin a su mala racha, sacó rentabilidad a su superioridad numérica con los tantos en el segundo periodo del malí Hamari Traore y de Adrien Hunou, lo que le sitúa a dos puntos del Marsella, que queda a tres del Lyon.

El Montpellier fue incapaz de superar al Metz (0-2), lo que da alas en la lucha por Europa al Lens, que asaltó al Mónaco en el Luis II (0-3) con un tempranero tanto en el primer minuto del guineano Issiaga Sylla, la expulsión del local Axel Disasi y la sentencia antes del descanso de Simon Bokote Banza y Gael Kakuta. Sin Cesc Fábregas, baja por lesión, no hubo magia en el cuadro del croata Niko Kovac.

El Reims salió de la zona de descenso con un triunfo ante el Nantes (3-2), que no se aleja del peligro, al revés que el Estrasburgo, que sigue su escalada, esta vez al ganar a domicilio al Angers (0-2), y el Saint Etienne, que puso fin a una racha de tres empates seguidos, en Burdeos ante el Girondins (1-2).