La segunda temporada de “Monarca”: nuevos secretos, inclusión y diversidad

México, 16 dic (EFE).- Igual que los tiempos convulsos y cambiantes que se viven en la actualidad, la segunda temporada de la serie mexicana “Monarca” regresará con más secretos, una trama dinámica e impredecible, nuevos personajes y temas de inclusión y libertad sexual.

“La primera temporada es la presentación de los personajes, de su cosmos y universo. En esta segunda estamos obligados a ir para dentro, a profundizar. Ya que conocemos a los personajes hay que ver hasta dónde son capaces de llegar para lograr sus objetivos”, asegura Osvaldo Benavides, quien interpreta a Andrés Carranza en la serie, en entrevista con Efe y un grupo reducido de medios.

En el 2019, los Carranza irrumpieron en las pantallas con un drama enfocado en una familia mexicana de alta alcurnia sumida en problemas familiares, narcotráfico y corrupción que, tras la muerte del patriarca, buscaría mantener en pie una importante empresa tequilera, Monarca, con Ana María Carranza (Irene Azuela) como lideresa.

En esta segunda entrega, por disposición de la matriarca familiar, la compañía cambiará de líder y se hará cargo de ella uno de los hermanos, que disfruta del poder y del peligro como pocos.

NUEVOS PERSONAJES E INCLUSIÓN

Sofía Carranza (Fernanda Castillo), un nuevo personaje, aparecerá en la trama acompañada de su esposo, Ignacio Urrutia (Alejandro de la Madrid), para desentrañar la verdad de la muerte de su padre, Agustín Carranza.

Su llegada, además de cambiar los planes que sus primos tienen para la empresa, abrirá la puerta a viejos amores en la familia.

Sofía es otra mujer fuerte con las que se ha asociado el trabajo de Castillo en anteriores producciones, sin embargo, lo que más le atrajo del proyecto fue la inclusión en la ficción producida por Salma Hayek de un niño con síndrome de down, que actuará como su hijo.

“Es un personaje (Sofía) que parece una villana, porque está tratando de molestar a los protagonistas, pero es madre de este jovencito y nos habla del otro mundo que tiene ella como madre en una sociedad donde hay que ser perfectos y verse perfectos, y donde la inclusión es tan difícil”, apunta.

Castillo logró empatizar con Sofía desde ahí, pues tiene una hermana con síndrome de down y conoce las dificultades por las que atraviesan tanto ellos como sus familias, y aplaude la labor de “Monarca” por mostrarlos de forma digna.

“Entiendo el rechazo que de repente vive la gente con capacidades diferentes por desconocimiento o por miedo. Era bien importante para mí que Emilio (el actor) se sintiera incluido. Estamos hablando de una serie que trata muchos temas y uno de ellos tiene que ser la diversidad de este país”, añade Castillo.

Pero ese no será el único tema de inclusión que abordará la serie, pues Cecilia Carranza, matriarca de la familia, se enfrentará a una inestabilidad mental que abrirá el diálogo al tratamiento de ese tipo de enfermedades.

“Lo que hice fue darle esa complejidad a Cecilia. No sabemos qué enfermedad es, no es claro, y eso es muy doloroso para ella”, adelanta Rosa María Bianchi, la actriz que da vida a Cecilia.

Su personaje tendrá que lidiar con sus decisiones del pasado y luchar con sus fantasmas, pero su condición mental podrá desatar grandes conflictos en la familia.

EL GIRO DE LOS HERMANOS CARRANZA

El destino de los hermanos Ana María (Azuela), Andrés (Benavides) y Joaquín (Juan Manuel Bernal) cambiará de forma radical en cuestiones de poder en la empresa y en los conflictos personales que cada uno vive.

Ana María mostrará una cara más oscura de su personalidad, vivirá conflictos con su pareja que la llevarán a tocar fondo y luego de haber disfrutado el poder, tendrá que aprender a dejarlo ir.

“La situación es un sube y baja, el haber llegado a la presidencia de ‘Monarca’ significó mucho trabajo y que de pronto el que la mamá con la mano en la cintura se la quite le trae una situación de fracaso importante”, dice Azuela.

Por su parte, Joaquín lidiará con el crimen organizado, las adicciones de su hija y lo fragmentada que está su familia.

Asimismo, Andrés vivirá un tiempo de bonanza y crecimiento, y paralelamente su hijo pagará por el crimen que cometió.

“Andrés terminó la primera temporada abandonando Monarca para encontrar su propio camino. Es un personaje que le gusta el juego del peligro, es un poco sádico”, dice Benavides.

También vivirá de forma más abierta su sexualidad e invitará a su esposa Jimena (Gabriela de la Garza) a hacerlo a su lado.

La primera temporada de “Monarca” está disponible en Netflix y presentará su segunda parte a nivel mundial el 1 de enero del 2021.