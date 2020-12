La primera Supercopa de Europa del fútbol español cumple 40 años

El Valencia se proclamó campeón de la Supercopa al vencer en la final por 1-0 al conjunto inglés Nottinghan Forest, el 17 de diciembre de 1980. En la imagen el presidente de la UEFA, Artemio Franchi, entrega el trofeo al capitán del Valencia, Saura. EFE/yv/Archivo

Valencia, 16 dic (EFE).- El Valencia celebra este jueves cuarenta años de su primer título de la Supercopa de Europa, logrado en una final a doble partido ante el Nottingham Forest inglés y que fue el primero de los quince que ha conseguido desde entonces el fútbol español, que encabeza el palmarés de esta competición.

El Valencia afrontó el torneo como campeón de la Recopa de Europa de la temporada 79-80 en la que había superado en la final al Arsenal también inglés, mientras que el Nottingham Forest lo hacía como vencedor de la Copa de Europa.

Se trataba de un rival con un gran potencial en aquel momento, que acumuló dos títulos seguidos en la primera competición continental y que en la de 1980 se había impuesto al Hamburgo alemán en la final.

La ida de aquella final a doble partido se disputó en Nottingham el 26 de noviembre de 1980 y el equipo inglés se impuso por 2-1. El argentino Darío Felman adelantó al Valencia al comienzo de la segunda mitad, pero dos tantos de Bowyer, el segundo en el minuto 89, dieron la victoria al equipo del City Ground.

Con Bernardino Pérez Elizarán “Pasieguito” en el banquillo valencianista, ya que Alfredo di Stéfano, campeón de la Recopa meses atrás, no había continuado en el club, el Valencia formó en Inglaterra con Pereira, Carrete, Arias, Botubot, Cerveró, Castellanos, Solsona, Subirats, Saura, Morena y Felman (Jiménez, m.86).

El 17 de diciembre se disputó la vuelta en Mestalla y el conjunto local se impuso por 1-0 con un gol del uruguayo Fernando Morena (m.51) y levantó el trofeo por el valor doble de los goles obtenidos fuera de casa.

En este segundo partido, el Valencia formó con Sempere, Cerveró, Arias, Tendillo, Botubot, Castellanos, Solsona, Kempes (que no había podido jugar en la ida), Saura, Morena y Felman.

La anécdota del encuentro estuvo en que el trofeo para el ganador que debía enviar la UEFA no había llegado a Valencia a la hora del partido y fue necesario improvisar la ceremonia de entrega de la copa con una de las que había en las vitrinas del club.

El gerente del Valencia, Salvador Gomar, pidió que se trajeran dos de las copas en vez de una que había en las oficinas para salir del paso. Solicitó que se trajera una de las más grandes por si ganaba el Valencia y otra de las más pequeñas por si la victoria era para los visitantes.

Tras aquella final, el Valencia se mantuvo doce años como único equipo español ganador de la Supercopa de Europa. Fue hasta que el Barcelona consiguió el trofeo en 1992. Posteriormente, el Valencia logró un segundo título en una final a partido único al derrotar en 2004 al Oporto por 2-1 en Mónaco.

En los últimos años, el fútbol español se ha convertido en el más potente de esta competición, que desde la desaparición de la Recopa disputan el ganador de la Liga de Campeones y el de la Liga Europa, antes Copa de la UEFA.

El Barcelona es además el club que más títulos tiene, con cinco, en su palmarés de todo el fútbol continental. Además, España como país más laureado cuenta con un total de quince trofeos, puesto que tras los cinco del club catalán se encuentra el Real Madrid con cuatro, el Atlético de Madrid con tres, el Valencia con dos y el Sevilla con uno.

Desde 2009, en las últimas doce ediciones del torneo, nueve títulos han correspondido a equipos españoles.

Alfonso Gil