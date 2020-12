La guerrilla comunista filipina no declarará su tradicional tregua navideña

El presidente filipino, Rodrigo Duterte. EFE/Francis R. Malasig/Archivo

Manila, 16 dic (EFE).- El Nuevo Ejército del Pueblo (NEP), la guerrilla comunista de Filipinas, anunció hoy que este año no declarará su tradicional tregua navideña, una semana después de que el presidente, Rodrigo Duterte, rechazara cualquier alto el fuego con esta insurgencia durante su mandato.

"Ante los viciosos ataques de los militares y policías de Duterte, tanto en las ciudades como en el campo, el Comité Central del Partido Comunista de Filipinas se ve obligado a prescindir del tradicional alto el fuego este año", indicó hoy en un comunicado el brazo político del NEP.

Los comunistas también destacaron que Duterte “ha ignorado todos los llamamientos a un alto el fuego para dar a la gente un respiro temporal de la presencia opresiva y perturbadora de las tropas fascistas en sus comunidades”.

Por ello, el Partido Comunista autorizó a su ala militar a "llevar a cabo ofensivas tácticas contra las tropas atacantes del enemigo, en particular aquellas que han perpetrado masacres y ejecuciones extrajudiciales y que son conocidas por graves abusos y violaciones de los derechos humanos".

El asesor presidencial de seguridad, Hermogenes Esperon, apuntó hoy ante el anuncio de los comunistas que las Fuerzas Armadas están listas para cualquier "potencial ataque" del NEP y subrayó la desconfianza del Gobierno con los comunistas, a los que acusó de haber violado todos los últimos intentos de alto el fuego.

"No habrá alto el fuego nunca más bajo mi mando como presidente. A todos los efectos, el alto el fuego está muerto", señaló Duterte la semana pasada.

Duterte declaró un alto el fuego unilateral de un mes el pasado de 16 de marzo para que el Ejército se pudiera centrar en la respuesta a la covid-19, medida que el NEP decretó el 25 de marzo, ante el llamamiento de la ONU a un cese de las hostilidades global en plena pandemia.

Sin embargo, el alto el fuego no duró más de un mes y en ese tiempo las dos partes se acusaron mutuamente de violar sus respectivas treguas.

Duterte llegó al poder en 2016 con la promesa de revivir el proceso de paz con los comunistas y ambos bandos incluso acordaron una tregua en 2017, pero las conversaciones se rompieron en junio de 2018, lo que ha supuesto un recrudecimiento del conflicto armado.

El NEP, nacido en 1969 para combatir la dictadura de Ferdinand Marcos, cuenta con unos 3.900 efectivos regulares -aunque llegó a tener 26.000 en la década de lo años ochenta- librando un conflicto de medio siglo que ha ocasionado 43.000 muertos, lo que la convierte en la insurgencia comunista más antigua y letal de Asia.