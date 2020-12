16/12/2020 JJ.OO.- El COE homenajea a las medallista olímpicas en su XV Gala. El Comité Olímpico Español (COE) celebró este miércoles su gala anual con un reconocimiento especial a todas las medallistas olímpicas españolas, en una "foto" del "mejor deporte femenino del mundo", con la presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. DEPORTES COE/N.CASARES / NACHO CASARES



MADRID, 16 (EUROPA PRESS)



El Comité Olímpico Español (COE) celebró este miércoles su gala anual con un reconocimiento especial a todas las medallistas olímpicas españolas, en una "foto" del "mejor deporte femenino del mundo", con la presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.



El Auditorio Alfredo Goyeneche de la sede del COE en Madrid acogió la edición de un 2020 complicado por culpa de la pandemia de coronavirus, que en lo deportivo aplazó tras mucha incertidumbre la gran cita de los Juegos de Tokyo 2020. En ella, el COE quiso premiar a todas las mujeres que dieron una medalla olímpica a España.



Un éxito que ya en Londres 2012 superó al de los hombres y que en Río de Janeiro 2016 lo volvieron a hacer. En la entrega de esos reconocimientos, primero subieron al escenario las medallistas de bronce, después las de plata y finalmente las de oro, en una histórica foto de todas las campeonas olímpicas de España.



Por primera vez en la historia, se consiguió reunir en un mismo momento y lugar a 16 medallas femeninas de oro, 15 de plata y 10 de bronce, en medio de un emocionante ambiente de recuerdo a sus gestas. Las distinciones fueron presentadas por el presidente del COE, Alejandro Blanco; la presidenta de la Unión Internacional de Triatlón y miembro del Comité Olímpico Internacional, Marisol Casado; el ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, y por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.



Tras el desfile de estrellas, la campeona olímpica Mireia Belmonte intervino en la Gala en nombre de todas las premiadas. "El camino no ha sido fácil para ninguna de nosotras. Y nadie mejor que Alejandro sabe de los muchos sinsabores que pasamos, por eso, querido Alejandro, nunca podré agradecerte lo suficiente el apoyo que personalmente siempre nos has mostrado", dijo la nadadora.



"Mujeres como Blanca Fernández Ochoa, Miriam Blasco, Almudena Muñoz, Theresa Zabell y la selección de hockey fueron las encargadas de abrirnos las medallas en Barcelona'92. Pero no puedo olvidarme de las pioneras que, en París 1920 y sucesivos Juegos Olímpicos, se atrevieron a perseguir y cumplir su sueño en un mundo en el que, por aquel entonces, el deporte era exclusivo de los hombres", terminó.



Además, Blanco también ofreció su tradicional discurso, en el que pudo presumir de que España tiene el "mejor deporte femenino del mundo", y agradeció a Uribes y Pedro Sánchez el compromiso del Gobierno con el deporte. El jefe del Ejecutivo cerró la Gala con su intervención recordando "su apuesta decidida" por el deporte y por el "camino hacia la igualdad".