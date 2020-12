JJ.OO.- Alejandro Blanco celebra que España tiene "el mejor deporte femenino del mundo"

16/12/2020 El presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco DEPORTES COE



La Gala anual del COE homenajea a las medallistas olímpicas españolas



MADRID, 16 (EUROPA PRESS)



El presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, celebró este miércoles los éxitos del deporte femenino español durante la Gala anual del COE celebrada en su sede en Madrid, y defendió que es "el mejor del mundo", en una foto que reunió a todas las medallistas olímpicas.



En su tradicional discurso en la gala del COE, Blanco se refirió a las premiadas, en una edición del año 2020 que quiso homenajear los éxitos del deporte femenino en los Juegos. "Es un día especial porque hacemos un reconocimiento a nuestras medallistas olímpicas, a nuestras leyendas. Esta es la primera parte del homenaje, haremos un homenaje a los diplomas y a las pioneras de sus deportes, no podíamos tener a tanta gente junta", dijo.



Blanco, que tuvo en sus primeras palabras un recuerdo a víctimas y afectados por la pandemia de coronavirus, destacó la progresión del deporte femenino nacional, con una gran representación de sus éxitos en esta Gala del COE. "Cuando el Comité Olímpico Internacional está intentando que haya igualdad, España, sin tener ese sistema, en los últimos Juegos de Río ya tenía una participación del 53-47%. En Pekín, 121 deportistas, 58 finalistas. En Londres, 112, 62 finalistas. En Río 144, 99 finalistas, el 68,8% está entre las ocho mejores del mundo", explicó.



"No hay Comité Olímpico en el mundo, no hay país en el mundo que vaya a unos Juegos y diga que el 68,8 % de sus deportistas sea capaz de estar entre las 8 mejores del mundo. Por eso esta foto es la foto más importante que se puede hacer del deporte femenino en el mundo. Son las mejores del mundo", añadió.



"El éxito no es solo la posición, es el esfuerzo, el camino recorrido. Diferentes formas de pensar y vivir, pero os igualan los valores: el talento innato, el carácter para los grandes retos y la voluntad inquebrantable. Trabajáis duro y sin descanso. Sois un ejemplo para la sociedad española y el movimiento olímpico mundial", dijo Blanco a todas las medallistas olímpicas.



Además, Blanco agradeció el trabajo del Gobierno, empezando por el ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes. "Amigo y ministro, gracias por tu conocimiento y compromiso con el deporte, disposición al diálogo y entendimiento. El respeto a la autonomía del deporte y el trabajo de las federaciones. Es la persona clave para que los deportes no profesionales pudiesen retomar la competición", apuntó.



El presidente del COE terminó su discurso con Pedro Sánchez como protagonista, también presente en la gala. "Conoce el deporte pero sobre todo siente y apoya a las personas deportistas. Hay datos que lo avalan. El primero, la apuesta que ha hecho para que en los presupuestos el deporte tenga un momento considerable y el segundo, ha determinado que parte de los fondos de recuperación europeo se dediquen a la expansión del deporte. Ha sido un ejemplo para Europa", dijo.



"Me gustaría destacar su apuesta personal por la igualdad, la igualdad en el deporte, la igualdad en la sociedad. La igualdad es el alma de la sociedad. Creemos que la igualdad es el componente esencial para resolver los problemas del país, para alcanzar la España triunfadora, admirada por todos. La España que representan nuestras deportistas. Por eso este homenaje no es uno más, es la foto del mejor deporte femenino del mundo", terminó.