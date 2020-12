Honduras suma 301 nuevos casos de covid-19 y roza los 115.000 contagios

En el informe diario del organismo sanitario, que corresponde a las pruebas practicadas en varios días, se reportaron doce nuevas muertes, por lo que la cifra de fallecidos ascendió a 3.001. EFE/Gustavo Amador/Archivo

Tegucigalpa, 15 dic (EFE).- Honduras registró este martes otros 301 nuevos contagios de covid-19, que dejan en 114.943 el número total de casos confirmados desde el inicio de la pandemia el 11 de marzo, informó el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager).

En el informe diario del organismo sanitario, que corresponde a las pruebas practicadas en varios días, se reportaron doce nuevas muertes, por lo que la cifra de fallecidos ascendió a 3.001.

Entre los doce fallecidos figuran cuatro mujeres y ocho hombres. Seis de los fallecidos se reportan en el departamento de Colón (caribe), cuatro en Francisco Morazán, donde se localiza Tegucigalpa, y los otros dos en Lempira (occidente).

Los nuevos casos de hoy fueron detectados a partir de 903 pruebas PCR realizadas por el Laboratorio Nacional de Virología, añadió.

Más de un centenar de los nuevos casos se localizaron en el departamento de Cortés, en el norte, uno de los más afectados por los efectos de las tormentas tropicales Eta e Iota, que azotaron al país en noviembre pasado con 13 días de diferencia.

Con los 704 recuperados reportados hoy, el total de personas que se han salvado de morir por covid-19 se eleva a 52.392, según Sinager.

En los hospitales hondureños permanecen ingresados 607 pacientes, entre 468 con evolución estable, 121 graves y 18 en unidades de cuidados intensivos.

Honduras, el tercer país de Centroamérica más golpeado por la pandemia, sigue procesando muy pocas pruebas PCR para detectar casos de covid-19, mientras que médicos que están al frente de la batalla insisten en que el país necesita procesar al menos 3.000 test diarios para tener una mayor idea de la magnitud de la enfermedad.

El uso de la mascarilla es obligatorio en espacios públicos y, aunque no hay confinamiento forzado, se ha pedido a los ciudadanos no salir de casa excepto para actividades imprescindibles como ir a comprar alimentos o medicamentos y hacer trámites en el sistema bancario.

En los últimos días, la cifra de contagios y muertos por el coronavirus SARS-CoV-2 han aumentado en los refugios temporales que albergan a miles de personas afectadas, muchos de ellos no portan mascarilla, por los efectos de las tormentas Eta e Iota.