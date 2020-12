Gobernador dice que derrota de Trump puede afectar a Florida en la pandemia

El gobernador de Florida, Ron DeSantis. EFE/EPA/DAN ANDERSON/Archivo

Miami, 16 dic (EFE).- El gobernador de Florida, Ron DeSantis, dijo que la derrota del presidente estadounidense, Donald Trump, en las elecciones de noviembre pasado es "desafortunada" al considerar que podría hacer daño al estado en la respuesta en medio de la pandemia.

"El presidente ha sido un gran aliado para este estado", dijo el republicano, que conquistó la Gobernación en 2018 apadrinado por Trump.

Este estado acumula más de 20.000 muertos debido a la covid-19, de los más de 1,1 millones de contagiados desde marzo pasado.

DeSantis agregó que sin Trump, que será reemplazado a partir del próximo 20 de enero por el demócrata Joe Biden, vencedor de las elecciones del pasado 3 de noviembre, puede que ya no esté a "una llamada" a la Casa Blanca para conseguir "pronto" lo deseado.

"Es desafortunado", dijo el gobernador de Florida, estado en el que Trump ganó sus 29 votos electorales tanto en 2016 como en noviembre pasado.

Sin embargo, este año no le alcanzó para la reelección y fue derrotado en la nación por el demócrata Biden, que se llevó 306 votos electorales, más de la mitad de los 538 totales, mientras que el republicano obtuvo 232.

DeSantis, además ha evitado conceder la victoria a Biden, mientras Trump continúa impugnando los resultados de las elecciones, pese a que ya son oficiales y a los múltiples reveses que ha tenido en las cortes, incluso en el Tribunal Supremo de EE.UU..

"No me corresponde a mí hacerlo", dijo DeSantis el martes.

"Esto es lo que diría: Hicimos lo nuestro en Florida y el Colegio Electoral votó. Lo que va a pasar, va a pasar. Puedo decirles que creo que gran parte de la frustración de las personas que apoyaron al presidente fue que estuvimos cuatro años sin que la gente lo aceptara".

La familia Trump, que antes de la victoria del magnate inmobiliario en 2016 radicaba principalmente en Nueva York, parece que lo hará ahora en Florida, a juzgar por varias versiones de prensa.

Señalan que Trump, que hizo de Florida su estado de residencia oficial, y su esposa Melania, quien estaría buscando escuelas en el sur del "estado del sol" para su hijo Barron, de 14 años, se establecerían en el condado Palm Beach, al norte de Miami.

Ha trascendido que la familia presidencial podría vivir en el club Mar-a-Lago, en Palm Beach, que se convirtió en la Casa Blanca de "invierno" del republicano, o en una vivienda en el área.

Entre tanto, medios locales han informado que Ivanka Trump, una de las hijas del presidente, y su esposo, Jared Kushner, compraron un lote por más de 30 millones de dólares en la isla Indian Creek, un área exclusiva del condado de Miami-Dade conocida como el "Búnker de los multimillonarios".