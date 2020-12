Fútbol/Copa.- (Crónica) Guedes rescata al Valencia del esperpento en Terrassa

Villarreal, Levante y Alavés solventan el pase sin problemas



MADRID, 16 (EUROPA PRESS)



El Valencia CF fue el equipo de Primera División que más problemas tuvo para superar la primera ronda de la Copa del Rey al necesitar la prórroga, y un doblete de Gonzalo Guedes, para clasificarse, mientras que Alavés, Villarreal, Levante y Elche también solventaron su presencia en la segunda ronda aunque con dispares desempeños.



En Terrassa, el equipo de Javi Gracia estuvo prácticamente eliminados. Los 'che' perdían 2-0 a los 84 minutos, pero un penalti a favor que transformó Carlos Soler y otro tanto de Yunus Musah sobre la bocina permitieron llevar el duelo al tiempo extra. Fue entonces cuando apareció Guedes y acabó con el suspense (2-4).



El cuadro catalán, de Tercera División, deja la Copa con el honor de haber tenido contra las cuerdas a todo un Valencia, que necesitó de un 'milagro' para seguir vivo en el torneo del KO, además de una expulsión en el conjunto local a pocos minutos del final. Jaume y Álex Fernández marcaron los goles del Terrassa.



Por su parte, el Villarreal goleó al Leioa -equipo que milita en Segunda División B- con un cómodo 0-6. El 'Submarino Amarillo' encarriló el triunfo a los seis minutos con un tanto de Yeremi Pino y amplió su renta con un penalti que marcó Fernando Niño. En la segunda parte llegaron los goles de Jaume Costa, Millán, Chakla y Pedraza completaron la abultada victoria de los pupilos de Unai Emery.



Además, el Deportivo Alavés no encontró demasiados escollos en su visita (0-2) al equipo malagueño del CD Rincón, que juega en Preferente, la quinta división del fútbol español. Los babazorros dominaron sin problemas y ganaron el pase con un doblete de John Guidetti a la media hora y a la hora de partido.



Junto a los vascos también logró clasificarse el Elche, aunque necesitó sufrir más en su choque frente al Buñol (1-2). El equipo de Jorge Almirón comenzó perdiendo a los 12 minutos por culpa de un gol de Dani Calvo en propia meta, pero el eterno Nino y Emiliano Rigoni -fichaje sobre la bocina de los ilicitanos- dieron la vuelta al electrónico.



Por otro lado, el Levante goleó sin piedad al Racing Murcia (0-5) en un encuentro que estuvo marcado por la ausencia de Lescott, el exinternacional inglés, ya retirado, había recibido una oferta de los murcianos para disputar este encuentro que finalmente no pudo concretar. Los granotas encontraron en Sergio León a su mejor argumento, autor de un 'hat-trick' y Coke y Kochorashvili cerraron el triunfo.



En cuanto a los equipos de la Liga SmartBank destacaron las eliminaciones de Mirandés, Albacete y Logroñés a manos de equipos de menor categoría como Las Rozas, Córdoba y Amorebieta, respectivamente. Además, Espanyol, Mallorca y Sporting no lo tuvieron fácil y derrotaron por la mínima al Llagostera, Guijuelo y Quintanar del Rey.



--RESULTADOS.



Poblense - Olot Aplazado.



Coruxo - Málaga 0-4.



Lealtad - Alcorcón 1-2.



Burgos - Andorra 2-0.



Quintanar Del Rey - Sporting Gijón 1-2.



L'Hospitalet - Almería 1-3.



Córdoba - Albacete 1-0.



San Fernando - Castellón 0-2.



Haro - Linense Aplazado.



Numancia - Lorca 4-1.



Atlético Baleares - Fuenlabrada 0-1.



Cardassar - Atlético de Madrid 0-3.



Ibiza - Sabadell 0-2.



Internacional de Madrid - Linares 0-3.



Las Rozas - Mirandés 1-0.



Llagostera - Espanyol 0-1.



Gimnástica - Real Zaragoza 0-2.



Racing Murcia - Levante 0-5.



Amorebieta - UD Logroñés 1-0.



Terrassa - Valencia 2-4.



Guijuelo - Mallorca 0-1.



Rayo Majadahonda - Yeclano 1-2.



Marbella - Lleida Esportiu 1-0.



Calahorra - La Nucía 0-1.



Zamora - SD Logroñés Aplazado.



Buñol - Elche 1-2.



Rincón - Alavés 0-2.



Leioa - Villarreal 0-6.



Marino - Cornellá 23.30 horas.