Fútbol.- Fernández Alà: "Estoy preparado para liderar el cambio que el Barça necesita"

BARCELONA, 16 (EUROPA PRESS)



El precandidato a la presidencia del FC Barcelona Lluís Fernández Alà ha presentado este miércoles el programa de 'Passió, seny i planter' con el que espera ganar las elecciones y "liderar el cambio" que, a su juicio, necesita la entidad blaugrana.



"Somos la candidatura de la gente, del pueblo, de los socios, estamos preparados para liderar el cambio que el Barça tanto necesita, sabemos cómo hacerlo y por ello ganaremos. Visca el Barça", aseguró el precandidato.



En el Teatre l'Aliança de Poblenou, en Barcelona, Fernández Alà desgranó los puntos de su programa electoral y presentó a la que sería su Junta Directiva, de veinte miembros, además de confirmar que Albert Benaiges, al cargo de la Masia en años anteriores, será el encargado del fútbol base blaugrana.



En uno de los días "más ilusionantes" de su vida, al presentar su candidatura a la presidencia del FC Barcelona, Fernández Alà aseguró que quiere liderar la bandera del "cambio real y auténtico" al frente de la entidad.



"Nos presentamos porque hace falta un cambio de verdad, real y auténtico, en el Barça. Hacen falta caras nuevas, nuevas formas de gestionar. Nosotros somos el cambio, una candidatura nueva y fresca, pero preparada", manifestó.



E intentará ganar haciendo uso de su lema: 'Passió, seny i planter'. "Solo con pasión se llegará a la excelencia y exigencia que demanda el club. Nos miramos en nuestro gran capitán Carles Puyol, de los mejores centrales de Europa y que fue le mejor por su plus de pasión que ponía en los partidos. Con esa pasión se debe dirigir al Barça", opinó.



"Hace falta 'seny' (cautela), esa palabra tan catalana e importante. Hace falta tener 'seny' en la parte económica, y hacer las cosas muy bien hechas. Y la cantera es la pieza angular de nuestro proyecto, la Masia. Esa cantera que tantas alegrías nos ha dado", rememoró.



En definitiva, asegura ser la "única candidatura independiente y de consenso". "Se puede tener un -ismo, un jugador, entrenador o presidente preferido, pero por encima de todo siempre está el Barça. Si ganamos las elecciones, daremos el protagonismo merecido a los socios y socias. Lo que el corazón es al cuerpo humano, lo es el socio al Barça", apeló.



"Llevamos año y medio trabajando en esta candidatura. Tenemos un equipo sobrado de profesionalidad, gestión, trabajo, esfuerzo y de talento. Son los mejores en cada área. Pero hay algo en lo que van aún más sobrados, en honestidad y en valores".



En la parte institucional, ve "innegociable" el catalanismo del club, y prometió evitar que el Barça se convierta en una SAD así como recuperar fuerza en las instituciones como UEFA o FIFA.



También anunció la creación de un área de "talento, formación y valores". "Todos los jugadores y cuerpo técnico estarán en esta área. Buscaremos el talento de cada uno y lo mejoraremos, porque todos tenemos un talento escondido. Y quien esté en el Barça, debe saber sus valores y saber cómo representar al Barça", apuntó.



En el área deportiva, reiteró que la "piedra angular es la Masia". "El director del fútbol base será el maestro Albert Benaiges, descubridor de Piqué, Jordi Alba, Iniesta o Sergi Roberto, el último de la Masia que es titular y es de 2011. Parece que viene una buena hornada, pero para ello hay que devolver al maestro a la Masia", destacó.



"Nuestro secretario técnico o director deportivo, cerrados pero con contrato y no podemos decir nombres, así como el entrenador, sea Koeman o García Pimienta, deberá contar con la Masia porque sólo así el Barça he tenido grandes éxitos. Corazón de la Masia y los cuatro o cinco mejores jugadores de fuera", añadió.



MESSI Y GUARDIOLA, EN SU PUNTO DE MIRA



Por otro lado, aseguró que Leo Messi deberá liderar el cambio en el césped y que, tanto a él como al ahora entrenador del Manchester City Pep Guardiola, les "gustará" su proyecto deportivo y su apartado técnico.



"Messi es patrimonio del Barça, claro que queremos que se quede y ya hablamos con su entorno. Messi debe liderar el cambio en el equipo, que debe ser profundo. Messi verá un proyecto sólido, nos consta que le gusta que vuelva Benaiges y que le gustará el secretario técnico", auguró Fernández Alà.



"Se podrá renegociar con Messi, se deberá adaptar la ficha a estos tiempos. Pero el Barça, con Messi, tiene ingresos que sin él perdería. Messi no estará mejor que aquí en ningún lado, se tendrá que retirar con nosotros y tener su estatua junto a las de Kubala y Cruyff", concluyó.



En este sentido, aseguró que su secretario técnico tiene ADN Barça y que se lleva bien con Pep Guardiola. "Si ganamos las elecciones hay posibilidades de que vuelva Guardiola. Posibilidades, no me pongáis en un marrón, ¿eh? Pero le gusta mucho y se lleva bien con nuestro secretario técnico", reiteró. "Tenemos un proyecto que a Pep le gustará, pero eso no quiere decir que venga", matizó.