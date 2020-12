Fútbol.- El Barça repite triunfo ante el PSV (4-1) y se une al Atlético en octavos de la 'Champions' femenina

16/12/2020 La jugadora del Barça Femení Lieke Martens en una acción del partido contra el PSV Eindhoven en el Estadi Johan Cruyff, correspondiente a la vuelta de los dieciseisavos de final de la UEFA Women's Champions League, con triunfo blaugrana (4-0). Las 'colchoneras' superaron al Servette suizo por un global de 9-2 DEPORTES FCB FEMENÍ



BARCELONA, 16 (EUROPA PRESS)



El Barça Femení ha ganado este miércoles al PSV Eindhoven (4-1) en el Estadi Johan Cruyff de la Ciutat Esportiva Joan Gamper y se mete con otra goleada en los octavos de final de la UEFA Women's Champions League, fase en la que también estará el Atlético de Madrid Femenino tras superar al Servette.



Las blaugranas venían con un 1-4 de la ida en Eindhoven pero se tomaron este duelo de vuelta con seriosidad, como si no hubiera ventaja previa, y repitieron resultado, a la inversa. Así lo pidió el técnico, Lluís Cortés, y las suyas salieron fuertes y, en el 4', abrieron el marcador por vía de Caroline Graham Hansen.



Recibió un buen balón de Alexia Putellas, en la esquina exterior del área, hizo buen control y envió un potente tiro cruzado que la portera neerlandesa, la ex del Atlético de Madrid Van Veenendaal, dejó pasar pensando que iba a fuera.



Ese gol, el de la tranquilidad, permitió al Barça dominar más aún el partido y, con el balón en su poder, hilvanar buenas acciones de ataque. Lieke Martens, que como Graham Hansen firmó un doblete, marcó un golazo, estirando la pierna a modo de su compatriota Johan Cruyff, el 'Holandés volador', para convertir en gol el centro de Vicky Losada.



Con ese 2-0 se llegó al descanso. En la reanudación llegó el tercer gol, el doblete de Caroline Graham Hansen, tras una recuperación de Alexia, conducción y buen pase de Bonmatí y gol, esta vez de tiro raso y también cruzado, de la extremo noruega.



En el 75' repitió Lieke Martens, de remate de cabeza a la salida de un córner botado por María León, y se repitió el guión de la ida cuando, en el minuto 90, Joëlle Smits hizo el gol del honor de las neerlandesas, casi en el mismo minuto que lo lograron en la ida.



EL ATLÉTICO, A OCTAVOS CON 'MANITA'



Las blaugranas estarán en el sorteo de los octavos de final de esta 'Champions', que tendrá lugar el 16 de febrero, junto al Atlético de Madrid Femenino, que el martes goleó al Servette FCCF suizo por 5-0 en el partido de vuelta de su cruce de dieciseisavos de final.



Las de Daniel González Sanz, que ya habían ganado a las actuales líderes de la liga helvética por 2-4 en la ida, se pasearon en el Centro Deportivo Wanda y lograron una 'manita' para meterse, con fuerza, en la siguiente ronda de la máxima competición continental femenina, donde no podrán cruzarse con el Barça.