Fed mantendrá compra de bonos hasta ver una mejora ‘sustancial’

(Bloomberg) -- La Reserva Federal dijo que continuará apoyando a la economía a través de un estímulo monetario masivo hasta que vea “un progreso sustancial” en el empleo y la inflación.

En su reunión final de un año tumultuoso, los encargados de la política monetaria dirigidos por el presidente el banco central, Jerome Powell, votaron a favor de mantener compras mensuales de bonos de al menos US$120.000 millones, según un comunicado emitido el miércoles. Los miembros del comité de política monetaria no hicieron cambios en la composición de las compras, y declinaron cambiarlas hacia vencimientos a más largo plazo.

“La Reserva Federal continuará aumentando sus tenencias de valores del Tesoro en al menos US$80.000 millones por mes y las de valores respaldados por hipotecas de agencias en al menos US$40.000 millones por mes hasta que se haya avanzado sustancialmente hacia los objetivos de pleno de empleo y estabilidad de precios del comité”, indicó el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés).

La reunión de la Fed se produjo cuando los legisladores en Capitol Hill intentaban concluir un acuerdo sobre nuevos estímulos después de meses de punto muerto, y la política fiscal y monetaria están preparadas para ayudar a seguir amortiguando una economía cada vez más inestable durante la espera de la distribución generalizada de las vacunas.

El FOMC dijo el miércoles que “la actividad económica y el empleo han seguido recuperándose, pero se mantienen muy por debajo de sus niveles a principios de año”.

El comité mantuvo por unanimidad la tasa objetivo de los fondos federales en un rango de cero a 0,25%, donde ha estado desde marzo, y la mayoría de los funcionarios de la Fed continuaron pronosticando que su tasa de interés de referencia se mantendría cerca de cero al menos hasta 2023.

El FOMC “espera que sea apropiado mantener este rango objetivo hasta que el mercado laboral haya alcanzado niveles consistentes con las evaluaciones del comité sobre pleno empleo y que la inflación haya aumentado a 2% y esté en camino a superar moderadamente el 2% durante algún tiempo”, señalaron los responsables de formular las políticas, repitiendo el texto de su declaración de noviembre.

