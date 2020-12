Facebook dice que nuevas medidas de privacidad de Apple perjudicarán a pequeñas empresas

La red social Facebook acusó el miércoles a la gigante californiana Apple de perjudicar a las pequeñas empresas con sus nuevas medidas de transparencia sobre recopilación de datos personales.

"Las nuevas reglas para el iOS 14 (sistema operativo móvil) de Apple tendrán un impacto negativo en muchas pequeñas empresas que luchan por mantenerse a flote y en la Internet libre, en la que todos confiamos más que nunca", escribió Dan Levy, vicepresidente de publicidad y productos comerciales de Facebook, en una publicación de blog.

El grupo comandado por Mark Zuckerberg también publicó un anuncio a página completa en varios de los principales diarios estadounidenses, incluidos el The New York Times, el The Washington Post y el The Wall Street Journal, y puso en línea un sitio web que recopilaba testimonios de pequeños comerciantes.

A principios de esta semana, durante una actualización del sistema iOS, Apple anunció el refuerzo de sus políticas para los desarrolladores que deseen ofrecer sus aplicaciones para descargar a través de su tienda online, la App Store.

Los desarrolladores ahora deben proporcionar información detallada sobre cómo se recopila y utiliza la información proporcionada por los usuarios.

Esos detalles sobre los datos recopilados por la aplicación de Facebook son particularmente cuantiosos.

Apple ha esgrimido el argumento de la transparencia para defender estos cambios, que anunció desde junio y forman parte de una amplia política de la empresa sobre gestión de datos.

Pero Facebook cree que Apple está mucho más interesada en las ganancias financieras que en la privacidad al limitar significativamente la capacidad de los desarrolladores para publicar anuncios dirigidos.

"Esto obligará a las empresas a avanzar hacia modelos de suscripción y compra en la aplicación, lo que significa que Apple se beneficiará y muchos servicios gratuitos tendrán que ser pagos o salir del mercado", indica Levy.

Lewy acusa incluso a Apple de práctica anticompetitiva "al usar su control de la App Store para inflar su balance a expensas de los desarrolladores de aplicaciones y las pequeñas empresas".

La fabricante del iPhone cobra una comisión de hasta el 30% sobre las transacciones de los consumidores realizadas a través de la App Store.

El monto de este "impuesto" ha estado en el medio de una disputa entre Apple y Epic Games, el editor del popular videojuego Fortnite, cuya descarga está prohibida en los dispositivos de Apple hasta el verano de 2021.

En su artículo, Levy dice que Facebook aportará elementos a la justicia para demostrar que esta prohibición afecta los ingresos publicitarios de la red social.

En una cumbre en Bruselas la semana pasada, el vicepresidente de ingeniería de software de Apple, Craig Federighi, anticipó reacciones negativas a las nuevas medidas de transparencia, calificándolas de "intentos descarados de mantener el status quo sobre la invasión de la privacidad".

gc/st/ll/llu