Estados Unidos.- (AMP) La Fed mantiene tipos y compras de activos hasta ver "progreso" hacia los objetivos de empleo y precios

WASHINGTON, 16 (EUROPA PRESS)



El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) ha decidido mantener sin cambios los tipos de interés en un rango objetivo de entre el 0% y el 0,25%, su nivel más bajo posible, ya que el banco central estadounidense no contempla tipos de interés negativos.



La Fed ha indicado que, dado que durante mucho tiempo la inflación ha estado por debajo del objetivo del 2%, su meta es que el incremento de los precios se sitúe "moderadamente" por encima de ese nivel durante "cierto tiempo" para que la inflación registre una media del 2%.



Para lograr este objetivo, la Fed se ha comprometido a no subir los tipos de interés hasta que las condiciones del mercado laboral hayan alcanzado niveles "consistentes" con lo que la Fed considera "pleno empleo" y hasta que la inflación no solo alcance el 2%, sino que esté "en camino" de superar esa cifra "moderadamente" durante cierto tiempo.



Por otro lado, el instituto emisor estadounidense se ha comprometido a comprar 120.000 millones de dólares al mes en activos hasta que aprecie que se han realizado "progresos sustanciales" hacia sus objetivos de pleno empleo y estabilidad de precios.



Las compras se compondrán de 80.000 millones mensuales en bonos del Gobierno y 40.000 millones en titulizaciones hipotecarias. "Estas compras de activos ayudan a fomentar el funcionamiento ágil del mercado y unas condiciones financieras acomodaticias, apoyando por tanto el flujo de crédito hacia hogares y empresas", ha indicado la Fed.



PREVISIONES ECONÓMICAS.



Por otro lado, la Fed también ha publicado la actualización de sus previsiones macroeconómicas, así como las estimaciones de sus miembros sobre la evolución de los tipos de interés.



El 'dot-plot', o diagrama de puntos, no se ha modificado con respecto a la última reunión. Aunque cinco miembros de la Fed consideran que el organismo subirá tipos en 2022 o 2033, la mayoría no espera que se produzcan alzas ni a corto ni a medio plazo.



La proyección central del instituto emisor apunta a que los tipos de interés se situarán en 2020 en el 0,1%, la misma cifra que la estimada en septiembre. Para 2021 y 2022, la previsión se ha mantenido sin cambios también en el 0,1%.



En cuanto a la evolución macroeconómica, la Fed ha mejorado ligeramente sus perspectivas. Así, ha mejorado hasta el 2,4% la caída del PIB del país, frente al 3,7% estimado en septiembre. De su lado, el crecimiento previsto para 2021 y 2022 se ha mejorado en dos décimas en ambos casos, hasta el 4,2% y el 3,2%, respectivamente.



Con respecto al desempleo, la Fed estima que el país cerrará el año con una tasa de paro del 6,7%, frente al 7,6% estimado hace tres meses. En 2021, el desempleo todavía seguirá en el 5%, medio punto porcentual menos que la previsión anterior.



PARO E INFLACIÓN.



El mercado de trabajo estadounidense creó 245.000 de empleos no agrícolas durante el pasado mes de noviembre. De su lado, el paro se redujo hasta el 6,7%, manteniendo así la recuperación laboral que comenzó en mayo, después de que en abril se destruyeran casi 21 millones de empleos.



La economía del país experimentó una contracción del 2,7% en el tercer trimestre de 2020, según la tercera estimación del dato publicada por la Oficina de Análisis Económico del Gobierno.



De su lado, el índice de precios de gasto de consumo personal, la variable preferida por la Fed para monitorizar la inflación, se situó el pasado mes de octubre en el 1,2% con respecto al mismo mes del año pasado. La tasa mensual en el décimo mes del año fue del 0%, dos décimas menos que el mes precedente.



La variable subyacente, que excluye de su cálculo los precios de la energía y de los alimentos por su mayor volatilidad, se situó también en el 0%, dos décimas menos que en septiembre, mientras que en tasa anual se incrementó un 1,4%, dos décimas menos que el mes precedente.