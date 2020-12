Estados Unidos acusa a Suiza y Vietnam de manipulación de divisas

El secretario del Tesoro de EE.UU., Steven Mnuchin. EFE/EPA/GREG NASH/Archivo

Washington, 16 dic (EFE).- Estados Unidos acusó este miércoles a Suiza y Vietnam de manipulación de divisas, un paso extraordinario que puede desembocar en la imposición de sanciones y aranceles, a no ser que la disputa se resuelva mediante negociaciones.

El Departamento del Tesoro de EE.UU. anunció su decisión en un comunicado, junto a un informe anual sobre las políticas macroeconómicas de los principales socios comerciales de Washington.

"Al menos parte de la gestión (de Suiza y Vietnam) del tipo de cambio durante los cuatro trimestres (que cubre el informe, desde julio de 2019) hasta junio de 2020, y en particular de la intervención cambiaria, tenía como fin evitar ajustes efectivos de la balanza de pagos", indicó el Tesoro.

Además, "en el caso de Vietnam, buscaba también obtener una ventaja competitiva desleal en el comercio internacional", agrega la nota.

Esta es la primera vez que Estados Unidos acusa de manipulación de divisa a cualquiera de esos dos países, y apenas la tercera vez que el Gobierno del presidente saliente estadounidense, Donald Trump, toma esa medida, muy poco habitual.

En 2019, el Gobierno de Trump aplicó la misma etiqueta a China, por primera vez desde 1994 y en medio de las negociaciones comerciales bilaterales, pero luego retiró esa acusación formal.

Se espera que la acusación a Suiza y Vietnam desate negociaciones con Estados Unidos en las que podría implicarse el Fondo Monetario Internacional (FMI), y en las que Washington buscará "eliminar las ventajas comerciales injustas que resultan de las acciones" de esos países, según el Tesoro.

Si esas negociaciones no resuelven las inquietudes del Tesoro, Estados Unidos podría imponer una serie de sanciones a esos países, incluidos aranceles.

"El Departamento del Tesoro está dando hoy este fuerte paso para salvaguardar el crecimiento económico y las oportunidades para los trabajadores y negocios estadounidenses", dijo el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, en el comunicado.

La medida llega en los últimos días en el poder de Trump, que abandonará la Casa Blanca el 20 de enero, y no está claro si el Gobierno de su sucesor, el demócrata Joe Biden, mantendrá esas etiquetas a los dos países.

Sin embargo, muchos sindicatos que apoyaron a Biden y demócratas progresistas apoyan endurecer la respuesta estadounidense a los países que devalúan artificialmente sus divisas, recordó el diario The New York Times.

En su informe, el Tesoro incluyó además a diez de los principales socios comerciales de Estados Unidos en una lista de supervisión especial por sus prácticas monetarias: China, Japón, Corea del Sur, Alemania, Italia, Singapur, Malasia, Taiwán, Tailandia y la India.

Los tres últimos -Taiwán, Tailandia y la India- aparecen en esa lista por primera vez en este informe, que elimina de ese listado a Irlanda.