España.- Sánchez avisa de que endurecerá el plan para Navidad si es necesario ante el "preocupante aumento de contagios"

16/12/2020 Pedro Sánchez comparece en el Congreso de los Diputados EUROPA ESPAÑA POLÍTICA EUROPA PRESS/E.PARRA.POOL



MADRID, 16 (EUROPA PRESS)



El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha admitido este miércoles que se está produciendo un "preocupante aumento del número de contagios" de coronavirus y, por ello, ha avisado de que, si es necesario, no dudará en plantear que se endurezca el plan de restricciones para afrontar la Navidad, que se aprobó hace unas semanas.



"No podemos relajarnos, no podemos bajar la guardia", ha defendido el jefe del Ejecutivo en su comparecencia en el Pleno del Congreso para hacer un primer balance del segundo estado de alarma que se aprobó en octubre, y que tiene una duración prevista de seis meses, hasta mayo.



En este contexto, el presidente del Gobierno ha hecho un llamamiento para "no tirar todo por la borda", remarcando que depende de la responsabilidad de la ciudadanía "no abrir la puerta a una tercera ola".



"Si hay que endurecer el pan de Navidad, no les quepa duda de que el Gobierno propondrá endurecerlo", ha sentenciado, tras señalar que hay que hacer un "último esfuerzo" para evitar que se vuelvan a disparar los contagios. "De nosotros depende que no haya una tercera ola en nuestro país", ha enfatizado.



PARA PREVENIR, ACTUAR COMO SI SE ESTUVIERA CONTAGIADO



En este sentido, ha asegurado que la mejor manera de prevenir los contagios es que todo el mundo actúe como si estuviera contagiado, porque de hecho se puede estar contagiado sin saberlo, "disfrutar de la navidad en casa" y salir solo "para lo imprescindible".



"Estamos a punto de celebrar las Navidades. Más allá de las creencias de cada cual, tienen un significado en nuestra cultura, son las fiestas del afecto, de la familia, es verdad que el consumismo ha desvirtuado parte de su sentido, pero ese es precisamente el sentido de los regalos", ha afirmado, antes de señalar que, por ello, en estas Navidades hay que regalar "seguridad" a nuestros familiares y amigos.



Asimismo, el presidente ha recordado que son el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas, en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), los que tienen la potestad de aprobar las medidas que se van poniendo en marcha para frenar la pandemia.



A este respecto, Sánchez ha alabado el comportamiento que están teniendo para aplicar las medidas que ampara el estado de alarma vigente, como los confinamientos perimetrales, que a día de hoy se mantienen en el 70% de las comunidades, o la limitación en el número de personas en las reuniones.



En esta línea, ha destacado que, a pesar del repunte, estas medidas están permitiendo reducir los contagios y situar ya la incidencia por debajo de los 200 casos por 100.000 habitantes. "Somos uno de los países con mejores datos", ha reivindicado.



Eso sí, ha avisado de que quedan todavía por delante "meses duros que van a ser determinantes", en los que será clave el plan de vacunación que ha desarrollado el Gobierno, pero también necesario seguir manteniendo la "disciplina social" y la precaución.



"Superamos la primera ola con mucho esfuerzo, y si no bajamos la guardia, estaremos doblegando esta segunda ola también, pero en estas Navidades lo que se decide es si evitamos la tercera ola y entroncamos con la estrategia de vacunación".