España.- Casado pide a Sánchez poner "orden en su jaula de grillos" tras el último episodio entre Montero e Iglesias

16/12/2020 El presidente del PP, Pablo Casado y la presidenta del Congreso, Meritxell Batet durante una sesión de control al Gobierno, en Madrid (España), a 16 de diciembre de 2020. Durante el pleno, el presidente del Gobierno ha hecho un primer balance del segundo estado de alarma decretado el pasado 9 de noviembre para hacer frente a la segunda ola de la pandemia del coronavirus. Además, el presidente también ha informado de las últimas tres reuniones del Consejo Europeo, en los que los jefes del Estado y de Gobierno de la UE debatieron también sobre cómo mejorar la lucha contra la pandemia. POLITICA EUROPA PRESS/E. Parra. POOL - Europa Press



MADRID, 16 (EUROPA PRESS)



El líder del PP, Pablo Casado, ha afirmado este miércoles que España "se merece algo más que este desgobierno" y ha solicitado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que ponga "orden en su jaula de grillos", haciendo mención al último episodio de tensión en el pasillo del Congreso entre la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias.



"Montero le dice a Iglesias ahora en el pasillo 'no seas cabezón'", ha proclamado Casado en el Pleno del Congreso, aludiendo a la conversación entre ambos ministros que han captado los informadores gráficos y que se produce en un contexto de diferencias entre los dos socios del Gobierno de coalición, con temas en el aire como la subida del Salario Mínimo Interprofesional o el decreto para prohibir cortes de suministro por pobreza sobrevenida.



Casado ha subrayado que mientras los miembros del Gobierno "se pegan en los pasillos", en el Pleno del Congreso se está debatiendo sobre la evolución de una pandemia que dejó este martes casi 400 muertos y la situación de un país que ya cuenta con "cuatro millones de españoles en paro" y tiene "un millón de autónomos en el alero".



El líder del PP ha hecho mención también a las declaraciones de la ministra de Defensa, Margarita Robles, tras las palabras de otro ministro, Alberto Garzón, "criticando al Rey" o a las manifestaciones de la vicepresidenta económica Nadia Calviño discrepando de las medidas de ministros de Podemos como Yolanda Díaz.



Por todo ello, ha recalcado que el Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos vive un "guirigay". "Es decir, la 'puñetera locura' a la que hacía referencia Felipe González", ha exclamado el presidente del PP, cosechando un aplauso de la bancada 'popular'.



Tras reclamar a Sánchez que no dé "lecciones de oposición responsable" al PP, Casado ha afirmado que España "se merece algo más que este desgobierno". "Ponga orden en su jaula de grillos. Y si rompe los pactos con estos radicales y quiere estabilidad en las políticas de Estado y de reconstrucción europea, encontrará al PP donde ha estado siempre en la historia democrática", ha afirmado.



En este sentido, ha subrayado que es el presidente del Gobierno "el que ha cambiado" y el que "denigra" la historia del PSOE al pactar con Bildu y ERC, partidos que, según ha dicho, han llegado a manifestar públicamente que "quien derribar esta gran nación".



ESTAS NAVIDADES, SON "MUY TRISTES"



En esta segunda intervención, Casado ha subido a la tribuna recalcando a Sánchez que estas Navidades "son muy tristes" y pidiendo Sánchez que tenga "poco de respeto". "En Alemania, llora una estadista, en España se ríe un frívolo, usted", le ha espetado.



El presidente del PP ha afeado al jefe del Ejecutivo que haya subido a la tribuna con una réplica escrita de 50 folios para "llegar al telediario". "Su réplica es como un monólogo del club de la comedia en un funeral. Le define y le pasará factura", ha advertido, para añadir que hoy se publican ya encuestas que recogen que el PP "pisa los talones" al PSOE.



Además, ha criticado que Sánchez se dedique a "insultar" al PP cuando ha acudido al Pleno del Congreso con nuevos acuerdos. "Le tengo que decir que oído cocina", ha proclamado el presidente de los 'populares'.



RESPONDE A LA "AGENDA LUNÁTICA" DE LA QUE HABLA SÁNCHEZ



Asimismo, ha indicado que estas Navidades los "allegados" de Sánchez serán "Podemos, ERC y Bildu". "Dime con quién gobiernas y te diré qué presidente eres. Ahora mismo sólo es usted es líder del partido sanchista, una persona incapaz de gobernar y siempre a las órdenes de los que dicen públicamente que quieren venir a Madrid a tumbar España", ha abundado.



Después de que Sánchez le haya acusado de tener una "agenda lunática", le ha replicado que "para agenda lunática la de ser palmero de los que no condenan 800 asesinatos de inocentes, entre ellos compañeros del Partido Socialista, y de los que apelan a la balcanización de España como dice Torra".



Y ante la alusión de Sánchez recalcando que el opositor venezolano Leopoldo López ha elegido España para vivir cuando tanto critican la situación que vive con el Gobierno de PSOE y UP, Casado ha subrayado que ha viajado a España porque su padre es "eurodiputado del PP". "Pero Zapatero y sus ministros blanquean el régimen del que ha huido", ha resaltado.



Finalmente ha aconsejado a Sánchez que se lea 'El Quijote' y le ha pedido "no confundir gigantes con molinos" porque "los gigantes" los tiene el jefe del Ejecutivo en el banco azul y "los molinos" trabajan para "sacar a España" de la crisis creada por los socialistas.