El sueño de dar voz a las expertas de África

Kathy Magrobi, fundadora de Quote This Woman, posa en una imagen tomada a finales de octubre de 2020 en la ciudad sudafricana de Hilton. EFE/Quote This Woman

Johannesburgo, 16 dic (EFE).- Cada vez que los medios citan a una mujer como voz de referencia, de media, en el mundo, cuatro ó cinco hombres lo han sido como expertos. Más difícil aún es que esa voz sea africana. Para romper ese techo de cristal, Quote This Woman+ ("Cita a esta mujer+") suma cada día nombres a su base de datos.

"Creo que, en general, la mayoría de periodistas, sean hombres o mujeres, piensan que ponen a más mujeres de las que en realidad lo hacen", explica a Efe su impulsora, Kathy Magrobi.

Esta novedosa iniciativa, con sede en Sudáfrica y tras dos años de trabajo, llega ya a todo tipo de medios, tanto locales como internacionales, desde la cadena británica BBC a las grandes agencias de noticias, pasando por muchos de los principales periódicos del planeta.

Quote This Woman+ funciona como puente entre periodistas interesados en ampliar sus fuentes y expertas dispuestas a aparecer en la prensa.

Figurar en la lista les da una visibilidad inalcanzable de otra manera y a los medios les abre una vía para aportar diversidad a sus informaciones, una meta muchas veces sepultada por el vértigo de la actualidad y las tendencias patriarcales de la sociedad.

"Los hombres hablan más alto, definitivamente, pero con la difícil posición en la que está el mundo, de camino a 2021, las voces de las mujeres son fundamentales para entender este momento crucial de nuestra historia. Y si las ignoramos, es un riesgo para nosotros", recalca.

Que esas voces sean africanas, además, supone una barrera adicional: la de los estereotipos injustos que la narrativa occidental impone a menudo sobre el continente.

"Es como la situación del huevo y la gallina", cuenta a Efe la doctora Shakira Choonara, joven investigadora sanitaria sudafricana que se unió a Quote This Woman+ justo antes de la pandemia y cuyo teléfono, desde entonces, suena todas las semanas con múltiples peticiones de entrevistas.

"Si siempre tenemos a la misma gente dando forma a la narrativa, no vamos a ver nada interesante, no romperemos los techos de cristal", opina Choonara.

UNA ORGANIZACIÓN ÚNICA EN TODA ÁFRICA

La idea surgió a comienzos de 2019, cuando Magrobi dio con la organización estadounidense Women Also Know Stuff ("Las mujeres también saben cosas"), pensó que Sudáfrica necesitaba algo así y decidió ser ella la que abriese el camino.

"Empecé con 14 expertas en Sudáfrica, mujeres que podían hablar de aspectos importantes como política, juventud, educación...Y desde ahí crecimos. A finales de 2019, ya teníamos 100 mujeres en la base de datos y actualmente tenemos 400", señala esta activista.

A día de hoy, Quote This Woman+ es la única organización de ese tipo en toda África, con una lista de expertas que abarca distintos países (principalmente Sudáfrica) y que toca casi cualquier tema, desde vacunas a corrupción, pasando por educación o macroeconomía.

El signo "+" de su nombre alude a una misión más amplia: "no dejar a nadie atrás", una declaración de intenciones para no sólo dar cabida a mujeres, sino en general, a cualquier voz experta habitualmente marginada por la cobertura de los grandes medios.

EL SÍNDROME DEL IMPOSTOR

"No quiero que mi voz sea oída cada luna llena. Todas las mujeres y todas las niñas del mundo deben saber que son 'suficientes', que son los sistemas los que se crean para hacer que nos sintamos desempoderadas", argumentaba la especialista en salud sexual y conocida activista Tlaleng Mofokeng (apodada Dr. T en Sudáfrica) en un reciente evento virtual de Quote This Woman+.

Lamentablemente, el sueño de una cobertura mediática con equilibrio de género no se arregla únicamente con una lista a disposición de los periodistas.

El hecho de que escaseen voces femeninas en los medios es una espiral del silencio que provoca, a su vez, que haya menos mujeres con confianza para ponerse frente al micrófono o descolgar el teléfono.

"La sociedad te mira y te clasifica de una cierta manera. Ahí es donde vienen las barreras (...). Para mí no es difícil opinar, pero la sociedad a nuestro alrededor es la que nos hace sentir de esa manera o crea esas barreras", apunta la doctora Choonara.

A las mujeres, además, parece afectarles mucho más que a los hombres el llamado "síndrome del impostor", es decir, el fenómeno psicológico que lleva a las personas a pensar que realmente no están "a la altura" a pesar de sus logros o conocimientos.

"Como mujeres, nuestras culturas, tradiciones y religiones no nos crían para sentir fortaleza en nuestras voces", argumenta Magrobi.

Cuando puso en marcha Quote This Woman+, de hecho, estaba convencida de que lo más difícil sería establecer contacto y popularizar la idea entre los periodistas, mientras que las analistas vendrían corriendo a su puerta para lograr exposición. La realidad resultó ser exactamente al contrario.

"Los periodistas estaban muy ávidos, esa parte fue muy fácil. Lo que ha sido realmente duro es convencer a las mujeres de que se unan a la base de datos. Hemos tenido que acercarnos a ellas y convencerlas (...). El síndrome del impostor es enorme entre expertas de un talento increíble", cuenta.

Para luchar contra este fenómeno, ahora busca, si las donaciones de fondos lo permiten, impulsar talleres de formación para que las mujeres expresen sus puntos de vista en general.

Como subraya Magrobi, no es que Quote this woman+ afirme que las mujeres se expresen "mejor", es que lo hacen "diferente" porque sus experiencias son distintas a las de los hombres.

"Y la diferencia -recalca- es muy importante en el mundo en el que vivimos hoy".

Nerea González