El Senado rechaza a diplomático para representar a Brasil ante ONU en Ginebra

Brasilia, 15 dic (EFE).- El Senado de Brasil rechazó este martes por una amplia mayoría el nombramiento del diplomático Fabio Mendes Marzano, escogido por el Gobierno de Jair Bolsonaro, para el cargo de representante permanente del país ante la ONU en Ginebra.

El pleno de la Cámara Alta decidió, por 37 votos a favor y 9 en contra, más una abstención, no ratificar el nombre de Marzano, un hombre de la máxima confianza del ministro de Relaciones Exteriores, Ernesto Araújo.

Esta es la primera vez que el Senado rechaza el nombramiento de un diplomático bajo la gestión de Bolsonaro, que asumió el poder el 1 de enero de 2019, una derrota que evidencia la frágil base oficialista del Gobierno en el Legislativo.

El lunes, la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado aprobó por unanimidad la candidatura de Marzano, que inició la carrera diplomático en 1989 y actualmente es secretario de Asuntos de Soberanía Nacional y Ciudadanía de la Cancillería brasileña.

Pero finalmente no ha pasado por el cribo del pleno de la Cámara Alta tras el malestar que generó en algunos senadores el hecho de negarse a responder en qué medida la cuestionada imagen medioambiental de Brasil perjudicaba la ratificación del acuerdo comercial alcanzado entre el Mercosur y la Unión Europa.

Marzano dijo entonces en su comparecencia ante la comisión de Exteriores que no entraría en ese asunto porque la oficina de las Naciones Unidas en Ginebra "no se ocupa de temas ambientales".

"El Consejo de Derechos Humanos es el principal organismo. Por tanto, los temas están más relacionados con los derechos humanos", aseveró para afirmar después que los "mecanismos medioambientales" son "subsidiarios" en Ginebra.

Algunos senadores calificaron la respuesta del diplomático de "grotesca e irresponsable" y afirmaron que tal actitud "avergonzaba a la Cancillería, al Senado y a Brasil", críticas que a la postre fueron decisivas para su rechazo en el pleno de la cámara.

Marzano, considerado un diplomático muy religioso, también se desempeñó a lo largo de su carrera como jefe de la Asesoría de Asuntos Internacionales de la Corte Suprema y, en el exterior, trabajó al servicio de Brasil en España, Perú, Venezuela y Estados Unidos, además de en la delegación de Brasil con la Unesco.