El Pacto Verde Europeo se abre "online" para impulsar la neutralidad climática

El vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea y responsable del Pacto Verde, Frans Timmermans. EFE/EPA/JOHN THYS /Archivo

Bruselas, 16 dic (EFE).- El Pacto Verde Europeo, que nació hace un año para invitar a la sociedad a participar en la acción climática y a construir una Europa más verde, lanza este miércoles el Pacto Europeo por el Clima "online" con la ambición de implicar a ciudadanos y empresas en el reto de alcanzar la neutralidad climática en 2050.

En el acto, que se celebra de forma telemática de 9.00 a 11.00 locales, con traducción a diez idiomas, entre ellos el español, estará el vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea y responsable del Pacto Verde, Frans Timmermans, se presentarán a los primeros Embajadores del Pacto Europeo por el Clima y se debatirá sobre los próximos compromisos y retos para llegar a la neutralidad climática en 2050.

En la última cumbre europea, celebrada el jueves y viernes de la pasada semana, los Veintisiete pactaron reducir en un 55 % las emisiones de efecto invernadero para el año 2030, tras una larga negociación maratoniana.

Con motivo del lanzamiento en línea de esta iniciativa, el Pacto Verde Europeo une sus fuerzas hoy con la campaña mundial sobre el clima "Count Us In" ("Cuenta con nosotros") para movilizar a millones de personas en toda la UE para que adopten medidas concretas para reducir su contaminación por carbono y catalizar una rápida actuación de los dirigentes de sus países.

"Cuando se trata de abordar la crisis climática, cada paso importa. Cualquiera puede tomar medidas y todos pueden contribuir. Nuestra asociación con 'Cuenta con nosotros' permitirá a todos en Europa hacer un cambio para el clima, y hacer que cuente", afirmó Timmermans en un comunicado.

La asociación ayudará a los ciudadanos europeos a tomar medidas "prácticas e impactantes" para luchar contra el cambio climático mediante la reducción de su propia huella de carbono, desde caminar y montar más en bicicleta o reducir el desperdicio de alimentos hasta aislar un hogar para ahorrar energía.

Las medidas individuales serán contabilizadas por el agregador mundial "Cuenta con nosotros" ( https://www.count-us-in.org/project/), uno de los mayores movimientos de personas, organizaciones y plataformas que están tomando medidas prácticas sobre el cambio climático.

Además de Timmermans, participan en el lanzamiento de esta asociación entre el Pacto Verde Europeo y "Cuenta con nosotros" el excampeón de Fórmula 1 e inversor en empresas sostenibles y de movilidad Nico Rosberg, y la exjefa de la ONU para el clima y cofundadora de Global Optimism, Christiana Figueres.

"Me enorgullece anunciar la asociación entre 'Cuenta con nosotros' y la UE: colaboraciones radicales como éstas son vitales para una recuperación económica limpia y un futuro próspero", destacó, por su parte, Figueres, quien instó a la sociedad a unir fuerzas para "proteger lo que amamos de los daños del cambio climático".

En virtud de esta asociación, se activará una versión multilingüe de la plataforma "Cuenta con nosotros" en el verano de 2021, que las ciudades, las escuelas, las asociaciones y los individuos de toda la UE podrán adaptar y utilizar para tomar medidas para combatir el cambio climático.

"La acción individual puede tener un impacto significativo: si mil millones de personas toman medidas prácticas en sus propias vidas, podrían reducir hasta un 20% de las emisiones mundiales de carbono", destaca la UE y "Cuenta con nosotros" en un comunicado conjunto.

Subrayan que al movilizarse y tomar medidas, las comunidades tienen el poder de presionar a los líderes y las empresas que son responsables de la mayoría de las emisiones mundiales.