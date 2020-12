El 'Muñeco' Gallardo vuelve a 'casa' a por la clasificación

Marcelo Gallardo. EFE/Juan Ignacio Roncoroni/Archivo

Montevideo, 16 dic (EFE).- El entrenador del River Plate argentino, Marcelo Gallardo, buscará este jueves y ante el Nacional uruguayo clasificarse con su equipo a las semifinales de la Copa Libertadores en un encuentro en el que será visitante y local a la vez.

El 'Muñeco' se retiró como futbolista jugando en el conjunto tricolor y allí mismo comenzó en 2011 su exitosa carrera como director técnico, que ahora lo puede llevar a meterse entre los cuatro mejores del continente por cuarto año consecutivo.

Para ello y en el Gran Parque Central, donde anotó más de un tanto gracias a su buen disparo a balón parado, deberá administrar los dos goles que lleva de ventaja a Montevideo tras imponerse en la ida por 2-0 con tantos de Gonzalo Montiel y Bruno Zuculini.

Del otro lado, el Nacional lo espera herido luego de caer frente al Peñarol en el Clásico del Torneo Intermedio (3-2) y buscando acceder a una instancia a la que no llega desde 2009.

Con el argentino Gonzalo Bergessio como líder de la ofensiva y el 'Chory' Gonzalo Castro pidiendo cancha luego de su gran encuentro ante el aurinegro, los dirigidos por Jorge Giordano intentarán una remontada épica.

Además de ellos, los otros futbolistas que se perfilan como titulares son el portero Sergio Rochet; los defensores Mathías Laborda, Agustín Oliveros y Ayrton Cougo; y los centrocampistas Joaquín Trasante, Emiliano Martínez y Gabriel Neves.

Por su parte, es muy probable que Alfonso Trezza también esté desde el inicio aunque no se sabe si como lateral o como extremo por la derecha. Dependiendo de la posición que ocupe, Renzo Orihuela o Santiago Rodríguez completarían el once.

En el River Plate, Gallardo hará un solo cambio respecto del equipo que paró en la ida, que será el ingreso de Bruno Zuculini o Santiago Sosa por el lesionado Ignacio Fernández.

Los futbolistas del 'Millonario' llegarán a Montevideo descansados ya que muy pocos de los que serán titulares sumaron minutos este domingo frente al Argentinos Juniors por la Copa Diego Armando Maradona.

Ante el Nacional, los probables titulares del River Plate serán Franco Armani, Montiel, Rojas, Paulo Díaz, Angileri; Leonardo Ponzio, Zuculini o Sosa, Nicolás de la Cruz; Matías Suárez, Rafael Santos Borré y Jorge Carrascal.

Con ese equipo, Gallardo buscará meterse por cuarta vez consecutiva en semifinales de la Copa Libertadores, mientras que el Nacional intentará dar un nuevo paso hacia un título que le es esquivo desde 1988.

Quien avance de ronda se medirá frente al Palmeiras de Brasil, que este martes eliminó al Libertad paraguayo.

- Alineaciones probables:

Nacional: Sergio Rochet; Mathías Laborda, Renzo Orihuela, Agustín Oliveros, Ayrton Cougo; Joaquín Trasante, Emiliano Martínez, Gabriel Neves; Alfonso Trezza, Gonzalo Bergessio y Gonzalo Castro.

Entrenador: Jorge Giordano.

River Plate: Franco Armani, Gonzalo Montiel, Robert Rojas, Paulo Díaz, Fabricio Angileri; Leonardo Ponzio, Bruno Zuculini o Santiago Sosa, Nicolás de la Cruz; Matías Suárez, Rafael Santos Borré y Jorge Carrascal.

Entrenador: Marcelo Gallardo.

Hora: 21.30 hora local (00.30 GMT del viernes)

Arbitro: El chileno Roberto Tobar.

Cancha: Gran Parque Central, de Montevideo.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores.