El Milan se aferra al liderato, el Inter presiona y Cristiano falla penalti

EFE/EPA/LUCA ZENNARO

Roma, 16 dic (EFE).- El Milan salvó un trabajado empate 2-2 este miércoles en su visita al Génova y se aferró al liderato de la Serie A italiana, con un punto de ventaja sobre un Inter de Milán que encadenó su quinta victoria consecutiva gracias a su 1-0 al Nápoles y cuatro sobre un Juventus que no pasó del 1-1 con el Atalanta, con un penalti fallado por el portugués Cristiano Ronaldo.

No fue un gran día para Cristiano ni para su Juventus. Tras marcar cuatro goles consecutivos, dos al Barcelona y dos al Génova, todos de penalti, CR7 volvió a lanzar una pena máxima que pudo darle la victoria a su equipo contra el Atalanta, rival europeo del Real Madrid, pero esta vez el meta Pierluigi Gollini consiguió detener su disparo.

Fue el cuarto error de Cristiano con la camiseta del Juventus desde el punto de penalti. El luso no logró hacerse con el liderato en solitario en la tabla de máximos artilleros, en la que sigue empatado con el sueco Zlatan Ibrahimovic, con diez dianas.

El Juventus de Andrea Pirlo volvió a frenar y perdió la oportunidad para acercarse al liderato de un Milan que, pese a sufrir en sus últimos encuentros sin el sueco Zlatan Ibrahimovic, logró mantener su condición de invicto.

En el estadio Marassi de Génova, el cuadro local se adelantó dos veces gracias al exmilanista Mattia Destro, pero reaccionó y evitó la derrota con dianas de dos defensas. El lateral Davide Calabria firmó el momentáneo 1-1 y el joven defensa francés Pierre Kalulu, de 20 años, en su primer encuentro como titular en la Serie A.

El cuadro de Stefano Pioli, pese a una prestación poco brillante, logró mantener un valioso punto de ventaja sobre el Inter de Antonio Conte.

Ya fuera de todas las competiciones europeas, el cuadro interista se quedó con el campeonato como único gran objetivo y este miércoles doblegó 1-0 al Nápoles gracias a un penalti provocado por el meta colombiano David Ospina y transformado por el belga Romelu Lukaku.

El equipo napolitano se quedó con diez en los últimos minutos por la expulsión de Lorenzo Insigne, pero empujó con todo y llegó a rozar el empate en el añadido, con un disparo de Andrea Petagna repelido por el poste.

Los hombres de Gennaro Gattuso, que dirigió a su equipo con un visto vendaje en un ojo por un problema sufrido el pasado jueves en el partido contra la Real Sociedad, se quedaron cuartos, a cuatro puntos del liderato.

Sigue sin conocer la victoria el Fiorentina de Cesare Prandelli, que no gana un partido liguero desde el 25 de octubre. Este miércoles empató 1-1 en el estadio Artemio Franchi gracias a un penalti transformado por el serbio Dusan Vlahovic tras la momentánea ventaja visitante del marfileño Hamad Traore.

Cogió un poco de aire el Bolonia del técnico serbio Sinisa Mihajlovic, que remontó un 0-2 adverso en su visita al recién ascendido Spezia gracias a un gol del argentino Nicolás Domínguez y a un golazo en el 92 del gambiano Musa Barrow, quien sorprendió al meta con un remate desde los 35 metros.

Y eso que Barrow tuvo una inmejorable oportunidad para darle el triunfo a su equipo en el último suspiro, pero falló un penalti y prolongó la racha sin victorias de su equipo.

En el programa del martes, el Lazio no pasó del 1-1 en su visita al Benevento, en un derbi entre los hermanos Simone Inzaghi, preparador del cuadro romano, y Filippo Inzaghi, preparador del equipo sureño.

El Udinese, con cinco argentinos de titulares, Rodrigo De Paul, Roberto Pereira, Ignacio Pussetto, Juan Musso y Nahuel Molina, empató 0-0 en casa contra el colista Crotone, tras tres victorias consecutivas.

Andrea Montolivo