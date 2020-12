El Lille mantiene un punto sobre el PSG antes de su gran duelo

El París Saint-Germain reaccionó con una victoria sobre el Lorient (2-0), este miércoles en la 15ª jornada de la Ligue 1, lo que le permitió ponerse segundo y mantenerse a un punto del líder Lille, que había vencido también 2-0 en Dijon poco antes.

Lille y PSG se enfrentarán precisamente en un duelo por todo el alto el domingo, en el duelo estrella de la decimosexta jornada, que decidirá qué equipo termina el año 2020 al frente de la clasificación francesa.

El PSG, derrotado el pasado fin de semana por el Lyon, había comenzado el miércoles en tercera posición y subió al segundo lugar gracias a que el Lyon tropezó en casa al empatar 2-2 con el Brest (10º) y queda ahora a una unidad del equipo de la capital y a dos del Lille.

En el Parque de los Príncipes, el PSG tuvo como gran protagonista a Kylian Mbappé, que lució su pelo teñido de azul.

El joven campeón mundial abrió el marcador ante el Lorient (18º) transformando un penal en el 51 que él mismo había provocado, y Moise Kean (61) firmó el 2-0 definitivo poco después.

El Lorient había quedado herido en el 49 con la expulsión de Andrew Gravillon.

Mbappé firmó su undécimo tanto en esta Ligue 1, consolidando su liderato en la tabla de anotadores del campeonato, y acaparó la atención en un día en el que el PSG tuvo importantes ausencias (Marco Verratti, Keylor Navas, Marquinhos, Neymar...).

El técnico del París Saint-Germain, Thomas Tuchel, no descartó tras el partido que Neymar esté recuperado de su lesión para jugar el domingo en Lille.

"No fue nuestro mejor partido", admitió Tuchel. "Lo importante era no perder la paciencia, no perder la confianza", apuntó.

El PSG respondía así a la presión que le había enviado poco antes el Lille, que ganó 2-0 en el terreno del colista Dijon.

El turco Yusuf Yazici consiguió en el minuto 19 el primer tanto del Lille ante el Dijon, aprovechando una asistencia de Zeki Celik.

En el descuento final, el estadounidense de ascendencia liberiana Timothy Weah, hijo del que fuera Balón de Oro George Weah, aprovechó un error del Dijon para robar un balón en la frontal del área y enviar una medio volea que terminó alojada en las redes de los locales.

- Lyon y Marsella tropiezan -

"Estamos satisfechos. Es cierto que hay una gran diferencia en la clasificación entre los dos equipos, pero todos los partidos son difíciles de ganar", declaró el técnico del Lille, Christophe Galtier.

Es el quinto triunfo consecutivo del Lille en la liga francesa, mientras que el Dijon sufre su primer revés después de tres partidos invicto, con lo que corta su conato de reacción.

Los tres puntos llegan para el Lille en un miércoles muy movido alrededor del club, después de que se confirmara que el propietario hispano-luxemburgués Gerard López estudia una oferta de venta, en un contexto de crisis financiera marcada por los efectos de la pandemia del covid-19.

Del trío de cabeza, el Lyon fue el único en fallar en esta jornada, al ver cómo el Brest (10º) empataba 2-2 en su estadio de Decines-Charpieu con un tanto de penal de Romain Faivre en el descuento final.

Tampoco siguió el ritmo del líder el Marsella (4º), que perdió 2-1 en Rennes (6º) y queda a cinco puntos del Lille y a cuatro del PSG.

Pape Gueye había adelantado al Marsella en el 24 pero luego fue expulsado en el 36, lo que ayudó a los bretones a remontar el partido en la segunda mitad.

En el resto de partidos destacaron las derrotas del Montpellier (5º) por 2 a 0 en casa ante el Metz (12º) y la del Mónaco (8º) por 3-0 como local ante el Lens (7º).

El Angers (9º) también tropezó, perdiendo 2 a 0 en casa ante el Estrasburgo (15º), mientras que el Niza (11º) se impuso por el mismo resultado en Nimes (19º) y el Reims (17º) respira por un momento tras ganar 3-2 al Nantes (16º).

bur-ah/dr/iga