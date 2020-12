El Gobierno de Uruguay se reúne para analizar medidas contra la covid-19

El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou. EFE/ Raúl Martínez/Archivo

Montevideo, 16 dic (EFE).- El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, convocó para este miércoles a todo su gabinete para analizar con sus ministros las medidas que anunciará en las próximas horas con vistas a reducir los casos del coronavirus SARS-CoV-2, que se han disparado en las últimas semanas.

Los ministros están convocados para este miércoles a las 17.00 horas (20.00 GMT) y aún se desconoce si habrá algún anuncio tras la reunión o simplemente se trata de un encuentro en el que el mandatario informará a su gabinete sobre las decisiones ya tomadas.

Lacalle Pou recibió ayer en la residencia presidencial al ministro de Salud Pública, Daniel Salinas; al titular de la Administración de los Servicios de Salud del Estado, Leonardo Cipriani, y a los integrantes del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH), que asesora al Ejecutivo con la pandemia.

Después de que los contagios aumentaran exponencialmente en el país suramericano hasta alcanzar la cifra récord diaria de 533 el pasado domingo, el mandatario decidió adelantar un día la comparecencia pública anunciada para el 18 de diciembre, en la que previsiblemente se establecerán más restricciones.

Sin embargo, el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, descartó el lunes que se analice un toque de queda como posibilidad.

"Si hay algo que el presidente (Lacalle Pou) no va a hacer es poner un estado policíaco donde a cada uno le estén preguntando a dónde va y en qué condiciones sale, que los vecinos denuncien porque sale, si va a trabajar o a otra actividad social", argumentó ante la prensa.

No obstante, las medidas anunciadas por el mandatario el 1 de diciembre, cuando compareció en la Torre Ejecutiva junto a Salinas y los integrantes del GACH, Rafael Radi, Fernando Paganini y Henry Cohen, no han logrado surtir el efecto deseado.

En esa ocasión, el Gobierno decretó el cierre de bares y restaurantes a la medianoche, la prohibición de deporte en lugares cerrados -incluidos gimnasios- y el teletrabajo para las oficinas públicas, entre otras medidas solo sugeridas.

Desde el 13 de marzo, cuando se decretó la emergencia sanitaria por la aparición de los cuatro primeros positivos, Uruguay registra 10.418 casos totales, de los que 3.425 están activos (42 de ellos en cuidados intensivos) y 98 fallecieron, según el último informe del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae), difundido anoche.

La cercanía de las celebraciones navideñas y de las vacaciones de verano, que llevan a pensar en aglomeraciones de personas, ha provocado que las autoridades intenten frenar al máximo una escalada de casos que ya tiene a Uruguay en zona naranja (según la escala de Harvard) y con sus 19 departamentos (provincias) afectados con al menos un caso.