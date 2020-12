El cine de 2021: Bond, Cruise por partida doble, secuelas y remakes

El personaje representado por Tom Cruise (centro) toma parte de un tiroteo en las estrechas calles del barrio romano de Monti en "Misión Imposible 7". Foto: Petra Kaminsky/dpa

Para mucha gente, volver al cine y, además, hacerlo con más frecuencia figura sin duda alguna entre los propósitos del año nuevo. Para cuando la vida recupere algo de esa normalidad previa a la pandemia y los cines que han cerrado vuelvan a abrir, se podrán ver muchas películas que esperan poder exhibirse en la gran pantalla. Una de ellas, y esto ya no es nuevo, es la última aventura de James Bond, cuyo estreno estaba programado para este año, pero ha sido pospuesto varias veces y en la actualidad está previsto para abril. Pero el año 2021 también ofrece muchos otros títulos prometedores. A continuación, un repaso: "NOMADLAND": El de Venecia fue el primer festival internacional de cine que se llevó a cabo de nuevo como estaba previsto después de la irrupción de la pandemia. Con grandes precauciones y no pocas restricciones, el festival consiguió desarrollarse en las salas de cine. Y al final fueron las mujeres las que triunfaron. El León de Oro fue a la mejor película fue para "Nomadland", de la directora nacida en China Chloé Zhao. En esta cinta, la actriz distinguida con el Oscar Frances McDormand interpreta a una mujer que, tras el colapso económico, mete sus pertenencias en un coche y va vagando por los Estados Unidos como una nómada. La película se perfila como una de las grandes candidatas a los Globos de Oro y los Oscar (que este año se celebran en abril). TOM CRUISE POR PARTIDA DOBLE: Hace más de 30 años, Tom Cruise se puso el uniforme de piloto a bordo de un caza y triunfó a nivel global con "Top Gun". Ahora regresa como instructor de vuelo. A su lado están los veteranos de Hollywood Val Kilmer y Ed Harris, pero también caras nuevas como Miles Teller ("Whiplash"). "Top Gun: Maverick" (que se estrena en julio) no es lo único que se verá de él el próximo año. El actor, que ya ha cumplido los 58 años, no rehúye la acción y se ha vuelto a colocar delante de la cámara para "Misión Imposible 7". El rodaje en la primavera de 2020 se interrumpió debido a la pandemia de coronavirus, pero finalmente se pudo reanudar. Por el momento está previsto que en noviembre de 2021 Cruise regrese a las pantallas como el agente Ethan Hunt. MUJERES DE ARMAS TOMAR: Scarlett Johansson y Alicia Vikander son dos de las estrellas de Hollywood que ya han demostrado su éxito como heroínas en películas de acción y para el año que viene prevén dar sendas muestras de ello. Johansson protagonizará en solitario su primera película como heroína de Marvel encarnando a "Viuda Negra" (estreno previsto para mayo). Y lo hace bajo la batuta de la directora Cate Shortland, mientras que Alicia Vikander vuelve a meterse en la piel de la intrépida luchadora Lara Croft, la protagonista del videojuego "Tomb Raider". Por el momento se desconoce cuándo llegará "Tomb Raider 2" a los cines. WEST SIDE STORY: Steven Spielberg tiene más de 70 años, pero no parece que esté pensando en retirarse. Más bien todo lo contrario. El tres veces ganador del Oscar ha decidido apostar por un clásico del género musical y hacer su propia versión de "West Side Story", una historia de amor imposible entre jóvenes de bandas rivales. El joven actor Ansel Elgort ("The Fault in Our Stars") y la aún desconocida Rachel Zegler, una joven cantante estadounidense de madre colombiana, son los protagonistas de esta historia, con la que Rita Moreno ganó un Oscar a la mejor actriz de reparto en 1961. La versión original del musical "West Side Story" dio el salto al cine tras triunfar en Broadway. Moreno también tendrá un papel secundario en esta nueva versión de Spielberg. El estreno en cines está previsto para diciembre. MINIONS: Esas pequeñas criaturas amarillas con una inclinación por el caos y la anarquía, los minions, no eran los protagonistas en "Despicable Me" (2010), pero rápidamente se ganaron los corazones de los espectadores. Encandilaron tanto a grandes como a menores y cinco años después consiguieron su primera película animada: "Minions". Ahora, "Minions – The Rise of Gru" es una secuela que se remonta a los inicios de Gru y sus compañeros amarillos. Por ahora el estreno está programado para julio. DUNE: El realizador Denis Villeneuve ha cosechado elogios en todo el mundo con obras como "Sicario", "Arrival" y "Blade Runner 2049", pero ¿Seguirá acompañándolo el éxito en su próximo proyecto? El canadiense regresa de nuevo al territorio de la ciencia ficción y para llevar a la gran pantalla la novela "Dune", que aterrizará en los cines a finales de año. A mediados de los 80 David Lynch se aventuró con esta historia de la mano del actor Kyle MacLachlan, ahora es Timothée Chalamet ("Call Me By Your Name"), quien lidera un reparto de primera junto a estrellas como Oscar Isaac, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Charlotte Rampling y Javier Bardem. dpa