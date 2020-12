El Atlético no falla y el Valencia sufre lo indecible para ganar

Los jugadores del Atlético de Madrid celebran su segundo gol ante el Cardassar en partido de la primera ronda de la Copa del Rey que se disputa este miércoles en el estadio de Es Moleter. EFE/CATI CLADERA

Madrid, 16 dic (EFE).- El Atlético de Madrid no dio pie a la sorpresa y certificó su clasificación para la segunda ronda de la Copa del Rey, tras imponerse por 0-3 al Cardassar, conjunto de la Tercera División, en una jornada en la que no falló ninguno de los representantes de LaLiga Santander.

Aunque algunos, como ocurrió en el caso del Valencia, sufrieron lo indecible para no quedar apeados a las primeras de cambio de la competición copera.

Un destino al que parecía abocado el conjunto valencianista ante el modesto Terrassa, equipo de la Tercera División, tras verse a los 53 minutos con un más que inquietante 2-0 adverso y un hombre menos por la expulsión de Guillem Molina.

Pero cuando todo parecía en contra de los de Javi Gracia llegó la reacción del Valencia, que tras acortar distancias con un gol de penalti de Carlos Soler, forzó la prórroga con un tanto del estadounidense Yunus Musah en el tiempo de prolongación.

Un tiempo extra en el que el Valencia hizo valer la lógica para alzarse con el triunfo (2-4) y la clasificación con dos goles del portugués Gonçalo Guedes.

Quien no tuvo ningún problema para sellar su pase a la segunda ronda fue el Atlético de Madrid, que derrotó por 0-3 al Cardassar de Tercera División.

Ni los numerosos cambios efectuados por Diego Pablo Simeone, que dio minutos a los menos habituales, mermaron la seriedad y el rigor del conjunto rojiblanco, que dejó resuelta la contienda en la primera parte con los tantos del francés Thomas Lemar y Ricard Sánchez.

Mucho más contundente se mostró el Levante, que certificó su presencia en la siguiente eliminatoria, tras golear por 0-5 al Racing Murcia, conjunto de la Tercera División, en un choque en el que destacó la actuación del delantero Sergio León, autor de tres de los cinco tantos “granotas”.

Tampoco falló el Villarreal, que se impuso por un contundente 0-6 al Leioa, equipo de la Segunda División B, en un choque en el que los de Unai Emery, ya vencían por 0-2 a los veinte minutos de juego

Igualmente resolutivo se mostró el Alavés, que certificó su presencia en la siguiente ronda, tras vencer por 0-2 al Rincón, equipo de regional andaluza, con un doblete del delantero sueco John Guidetti.

Bastantes más apuros pasó el Elche para doblegar por 1-2 al Buñol, conjunto de la regional preferente valenciana, en un choque en el que lo ilicitanos marchaban a los 12 minutos de juego por detrás en el marcador (1-0), tras un gol en propia meta de Dani Calvo.

Pero el veterano Nino se encargó de que la sorpresa fuera a más, tras igualar la contienda a los 66 minutos, seis antes de que el argentino Emiliano Rigoni estableciese el definitivo 1-2 que otorgó la victoria y la clasificación a los del argentino Jorge Almirón.

Si todos los equipos de LaLiga Santander lograron el pase a la segunda eliminatoria, no se puede decir lo mismo de los representantes de LaLiga SmartBank, que vieron caer hasta tres conjuntos en esta primera ronda.

Entre ellos, el Mirandés, que tras alcanzar el pasado año las semifinales, este curso cayó a las primeras de cambio, tras perder este miércoles por 1-0 en su visita al campo de Las Rozas, equipo de la Segunda División B, con un solitario tanto de Adrián Carrasco a los diez minutos.

Mucho más previsible fue la derrota del Albacete, colista de LaLiga SmartBank, que más preocupado por su difícil situación liguera, se vio apeado de la Copa por el Córdoba, conjunto de la Segunda División B, tras caer por 1-0 ante los andaluces con un gol en propia meta del argentino Nicolás Gorosito.

Tampoco pudo superar la primera ronda el Logroñés, que prolongó su mala racha de resultados, tras caer este miércoles por 1-0 en su visita al campo del Amorebieta, equipo de Segunda B, con un gol de Mikel Álvaro en el último minuto de la primera parte.

No fallaron, sin embargo, los grandes dominadores de la Segunda División, como el Mallorca, el Espanyol o el Almería, que certificaron su pase a la siguiente.

Pero si el Almería no dio ninguna opción al Hospitalet, equipo de la Segunda B, tras vencer por 1-4 a los catalanes, y el Mallorca, tiró de oficio para derrotar por 0-1 al Guijuelo, equipo también de la Segunda B, el Espanyol sufrió más de lo previsto para vencer por 0-1 al Llagostera.

De hecho, los de Vicente Moreno , que jugaron con un hombre más desde los 64 minutos, tuvieron que llegar a la prórroga, para certificar su billete con un gol de Javi Puado, en un choque en el que Llagostera, equipo de la Segunda B, desperdició un penalti en la primera mitad.