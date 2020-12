EEUU/Irán.- El presidente de Irán, "feliz" de ver a Trump fuera de la Casa Blanca

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)



El presidente de Irán, Hasán Rohani, ha admitido que está "feliz" ante el inminente final del mandato de Donald Trump en Estados Unidos, si bien también ha dejado claro que esto no quiere decir que este "eufórico" por la llegada del demócrata Joe Biden a la Casa Blanca.



"Estamos felices por ver que tras deja el cargo ya que es una persona que ha puesto obstáculos hasta al suministro de la vacuna (contra la COVID-19), porque no está comprometido con principios morales ni humanitarios", ha dicho Rohani, que ha presidido este miércoles un reunión del Gobierno.



Rohani considera que las elecciones del 3 de noviembre en Estados Unidos evidenciaron que una mayoría de la ciudadanía quería un cambio de rumbo, una Administración que respetase la ley y sus obligaciones internacionales, según informan las agencias oficiales iraníes.



Entre los principales incumplimientos que Teherán le reprocha a Washington está la ruptura del acuerdo nuclear suscrito en 2015. Rohani ha asegurado que el día de la forma el mundo "se equivocó" al pensar que Irán no respetaría los compromisos, toda vez que ha "demostrado" que "es el país más comprometido del mundo".



En este sentido, ha asegurado que Estados Unidos se ha quedado, por las políticas de Trump, "aislado a nivel internacional", en aparente alusión a los intentos de Washington por retomar las sanciones contra la República Islámica en el seno de la ONU.