Ecuador.- El Tribunal Electoral de Ecuador estudia un nuevo recurso para impugnar el binomio del partido de Correa

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)



El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) de Ecuador ha admitido a trámite una nuevo recurso contencioso electoral contra el binomio de Unión por la Esperanza (UNES), del expresidente Rafael Correa (2007-2017), que se presenta para las próximas elecciones presidenciales a pesar de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) ya aceptó en firme su candidatura.



Así lo ha confirmado este martes el juez del TCE Ángel Torres en una entrevista en Teleradio, donde ha detallado la petición de impugnar la candidatura de UNES, por la cual Andrés Arauz se presenta a la Presidencia con Carlos Rabascall como segundo de fórmula para los comicios que se celebrarán en el país andino el próximo 7 de febrero.



El recurso ha sido presentado por el exministro de Energía Carlos Arboleda y Wilson Freire, después de que el CNE rechazara aceptar un recurso contra el binomio correísta el pasado 8 de diciembre, tal y como informa el diario local 'El Comercio'. Ambos son militantes del Partido Sociedad Patriótica (PSC), que patrocina la candidatura presidencial del exmandatario Lucio Gutiérrez (2003-2005).



Con el rechazo del recurso, el CNE aceptó en firme la candidatura del binomio de UNES, y según marca la ley los demandantes tenía tres días a partir de la notificación par "interponer un recurso subjetivo contencioso electoral".



Por lo que ahora le corresponde al TCE, en sentencia, determinar si la petición fue interpuesta dentro del plazo o no.



"Entonces si es que no fue presentado dentro de los tres días evidentemente es un recurso extemporáneo y corresponde simplemente a no tratar los temas de fondo", ha explicado Torres.



La coalición UNES engloba a los partidos políticos Revolución Ciudadana, fundado por el expresidente Rafael Correa, y Centro Democrático. En un primer momento, el mismo Correa sería quien acompañaría a Arauz en la fórmula presidencial, pero la aceptación de su precandidatura fue rechazada por el CNE al razonar que era un trámite que se tenía que hacer presencialmente y no se podía delegar, mientras que el expresidente estaba en Bélgica, donde reside.



La candidatura de Arauz, candidato que lidera los sondeos, ha estado envuelta en polémica, ante la posibilidad de que el CNE rechazara su candidatura, algo contra lo que se opusieron el grupo de Puebla y figuras relevantes de la escena latinoamericana progresista como la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner.



Finalmente, el CNE aceptó su candidatura, aunque han sido repetidos los intentos por descalificarle para los comicios presidenciales. El TCE sigue siendo el máximo órgano en materia electoral en Ecuador, por lo que con esta petición de impugnación podría finalmente rechazarse la candidatura de Arauz.