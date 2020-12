EAU.- HRW denuncia las condiciones de reclusión del activista Ahmed Mansoor en Emiratos Árabes Unidos

16/12/2020 Una bandera de Emiratos Árabes Unidos (EAU) ondea en una Embaja del país en Siria. POLITICA AMMAR SAFARJALANI / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



La organización Human Rights Watch (HRW) y el Centro del Golfo para los Derechos Humanos (GCHR) han denunciado este martes las condiciones en las que vive el activista Ahmen Mansoor en una cárcel de Emiratos Árabes Unidos, donde está en aislamiento indefinido y se le han denegado las necesidades y medicamentos básicos, lo que ha puesto en peligro su salud.



El defensor de los Derechos Humanos emiratí lleva más de tres años en aislamiento sin las "necesidades básicas", además las autoridades le han quitado el colchón, por lo que tiene que dormir en el suelo, y también le han negado ropa de abrigo adecuada y el acceso a agua caliente, condiciones con las que tiene que enfrentar el invierno en su celda.



A esto se suma que a Mansoor, de 51 años, de le diagnosticó hipertensión a finales de 2018 y no se le han proporcionado los medicamentos necesarios para tratar la enfermedad.



"Mansoor está sufriendo su cuarto invierno en una pequeña y sucia celda de aislamiento porque se atrevió a defender los Derechos Humanos en un país empeñado en silenciar a todo aquel que no siga la línea oficial", ha condenado el director adjunto para Oriente Medio de HRW, Adam Coogle.



Coogle ha asegurado que "los años de aislamiento y las terribles condiciones han afectado sin duda a su salud mental y física".



En 2019, Mansoor llevó a cabo dos huelgas de hambre para exigir derechos básicos para los prisioneros, incluyendo el fin de su aislamiento y el acceso a las necesidades esenciales.



Mansoor fue detenido el 20 de marzo de 2017 por las fuerzas de seguridad de Emiratos Árabes Unidos y, durante más de un año, no tuvo acceso a un abogado y las visitas con su familia estuvieron extremadamente limitadas.



Fue condenado a diez años de prisión en mayo de 2018 por supuestamente "insultar el estatus y el prestigio de los EAU y sus símbolos" en sus llamamientos pacíficos a una reforma en el país árabe.



En este sentido, ambas organizaciones han recordad que "las reglas mínimas de Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos --las 'Reglas de Mandela'-- establecen que la reclusión en régimen de aislamiento sólo se utilizará en casos excepcionales como último recurso, durante el período más breve posible y con sujeción a un examen independiente, y únicamente con la autorización de una autoridad competente".



Por esto, las autoridades de EUA deberían "poner en libertad de forma inmediata e incondicional" a Mansoor, y, de no hacerlo, poner fin a su reclusión en régimen de aislamiento y proporcionarle los medicamentos necesarios, ropa de abrigo y mantas, así como un colchón y una cama.