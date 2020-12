Devuelven dosis de la vacuna de Pfizer por estar demasiado frias

(Bloomberg) -- Algunas de las primeras dosis de la vacuna contra el covid-19 de Pfizer Inc.-BioNTech SE no pudieron ser distribuidas en Estados Unidos esta semana y se enviaron de regreso a la compañía porque estaban más frías de lo previsto.

Gustave Perna, el general del ejército que se desempeña como director de operaciones de Operation Warp Speed, dijo que dos bandejas de viales en dos localidades de California estaban más frías de lo que se supone que deberían estar. Lo mismo sucedió en una localidad de Alabama, dijo Perna en una conferencia de prensa el miércoles.

Es probable que cada una de las cuatro bandejas se pueda usar para vacunar a 975 personas. Pfizer ha dicho que su fórmula debe almacenarse a 70 grados Celsius bajo cero, el equivalente a 94 grados Fahrenheit bajo cero. Alrededor de 2,9 millones de dosis se están distribuyendo esta semana en Estados Unidos.

Las cuatro bandejas nunca salieron de los camiones en los que llegaron, dijo Perna, y agregó que “no nos arriesgamos”.

Pfizer, la Administración de Alimentos y Medicamentos y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades están trabajando para determinar si la fórmula aún se puede usar cuando alcanza temperaturas tan bajas, según Perna.

Pfizer no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Nota Original:Some Pfizer Doses Returned After Getting Too Cold (Correct)

