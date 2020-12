Desconecta.- Existe una cuenta de Instagram que comparte memes de "problemas muy finlandeses"

MADRID, 16 dic. (EDIZIONES)



'Very Finnish Problems' es mucho más que una cuenta de Instagram con más de 123.000 seguidores. Es un proyecto, presente en Facebook, Twitter o YouTube, llevado a cabo por Joel Willians, dedicado a celebrar la identidad cultural y nacional finlandesa desde un punto de vista humorístico a través de memes.



El proyecto es una forma de dar a conocer las peculiaridades de Finlandia con todas aquellas cosas típicas del país que pueden llegar a sorprender -o sacar una sonrisa- en el extranjero.



Esto incluye comentar el espacio personal de un finlandés, su amor por el hockey, el desdén que muestra en conversaciones triviales -y en conversaciones, en general-, las complejidades lingüísticas y todo tipo de bromas con respecto a la situación actual con el coronavirus.



Joel Williams es, también, autor de los libros Spellbound y Very Finish Problemas, y director creativo de la agencia de marketing digital Ink Tank Media.



El hombre comenzó con su cuenta de Instagram durante el invierno finlandés y en menos de un mes consiguió hacerse con los primeros 10.000 seguidores.



"Al igual que la mayoría de las comedias de observación, los problemas muy finlandeses suelen ser observaciones dramatizadas o exageradas para lograr un efecto cómico. Normalmente, provienen de cosas que he experimentado o conversaciones que he tenido, que parecen más extrañas para un extranjero que para un finlandés nativo", comentó el autor a Bored Panda.



