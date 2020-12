Cvirus.- Timmermans avisa de que "hay vacuna para la COVID-19 pero no para la crisis del clima y la biodiversidad"

El Comité de las Regiones invita a unirse a la red de embajadores del Pacto por el Clima lanzado por los Veintisiete



MADRID, 16 (EUROPA PRESS)



El vicepresidente de la UE, Fran Timmermans, ha advertido este miércoles que afortunadamente ya hay una vacuna en camino que contribuirá a vencer la pandemia de la COVID-19, sin embargo, "no hay vacuna para la crisis del clima y la biodiversidad" y llama a todos los ciudadanos europeos, a los municipios y las regiones a actuar por el planeta.



Durante el lanzamiento este miércoles del Pacto Climático, capitaneado por el vicepresidente de la UE para el Acuerdo Verde Europeo, Timmermans ha augurado que el 'Pacto Climático Europeo' aunará a todo aquel que quiera actuar por el planeta.



"Con este pacto, queremos ayuda a todos en Europa a tomar acción en sus vidas diarias y dar a cada uno la oportunidad de involucrarse en la transición verde e inspirar a los demás. Cuando es el momento de afrontar el cambio climático, todos pueden tomar acción y cada individuo puede contribuir", ha manifestado en Bruselas durante el lanzamiento oficial del Pacto Climático Europeo.



La propuesta apela a cada individuo, a las comunidades y a las organizaciones a involucrarse en la acción climática para construir una Europa más verde.



En ese sentido, el Comité Europeo de las Regiones ha expresado su compromiso en activar su contribución al Pacto Climático Europeo, comenzando con la promoción de sus objetivos y promoverá la participación, en particular de las autoridades locales y regionales de toda la UE.



Precisamente, el Comité destaca que el Pacto Climático es una plataforma para apoyar el Pacto Verde Europeo, que es la nueva estrategia de crecimiento de los Veintisiete para lograr la neutralidad climática en 2050.



El Pacto Climático proporcionará un espacio para las personas de todos los tipos de vida a conectar y desarrollar de manera colectiva y a implantar soluciones climáticas sean grandes o pequeñas. Precisamente, sus dos principales reclamaciones pasan por aumentar y expandir la preocupación y el apoyo a la acción climática a lo largo de toda la UE.



A este respecto, el alcalde de Varsovia, Rafal Trzaskowski, portavoz del Comité Europeo de las Regiones para el Pacto Climático, ha apostillado que para lograr la neutralidad climática, las ciudades necesitan ser el centro de la acción climática.



No solo debido a que las ciudades son altas consumidoras de energía y responsables de entre el 70 y el 80 por ciento de las emisiones a nivel global, sino que también es en las ciudades donde el nivel de compromiso de los ciudadanos es mayor respecto a la acción climática. "Nosostros nos sentimos responsables de estas emisiones y queremos tomar la dirección en la acción acción climática", ha defendido.



Por ello, ha subrayado que el Pacto Climático es la "oportunidad" para crear un movimiento a lo largo de Europa que apoye, impulse y aumente y reconozca los logros climáticos individuales. Así, ha añadido que a lo largo de los proyectos pan-europeos para acelerar la acción climática a nivel local, se necesitan ciudadanos que se unan a esta senda de la neutralidad climática. "No podemos lograr que el Acuerdo Verde se cumpla sin los ciudadanos y las administraciones locales", ha sentenciado.



Por ejemplo, ha señalado que algunas formas concretas de tomar parte en el Pacto Climático son, por ejemplo convertirse en embajadores del mismo tanto a nivel individual como colectivo; adoptar acciones climáticas y asumir compromisos así como registrar evetos relacionados a nivel individual o desde las organizaciones para compartir experiencias y conocimiento.



Para ello, la red de embajadores del Pacto Climático, el Comité Europeo de las Regiones ha lanzado un llamamientoa sus miembros a convertirse en Embajadores del Pacto Climático para que activen varios aspectos del Acuerdo Verde en sus regiones y municipios a través de actividades políticas y de la implantación de mejores prácticas así como proporcionar los resultados efectivos en las políticas europeas en marcha.



La red de Embajadores del Comité Europeo de las Regiones será parte de una red europea más amplia lanzada por la Comisión Europea. A través de ese proyecto, el Comité Europeo de las Regiones para el Pacto climático, las regiones también apoyarán a la red de embajadores a celebrar eventos climáticos locales que contribuyan a elevar la preocupación local y a acelerar la acción climática municipal.